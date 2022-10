Am 08. Dezember geht mit Paramount+ ein weiterer Video-Streaming-Dienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start. Alle Sky Kunden mit Cinema Paket erhalten kostenlosen Zugang zu Paramount+. Ihr erhaltet eine großen Auswahl an exklusiven Film-Blockbustern und Serienhits sowie zahlreichen lokalen und internationalen Originals.

Paramount+ startet am 8. Dezember

Sky richtet sich am heutigen Tag mit erfreulichen Nachrichten an seine Kunden mit Cinema Paket. Am 8. Dezember startet Paramount+. Der neue Streamingdienst von Paramount ist für alle Sky Kunden mit einem Cinema Paket inklusive und ihr dürft euch eine Wertsteigerung eures Pakets in Höhe von 7,99 Euro pro Monat freuen. Paramount+ ist auch als App auf der Sky Q Plattform verfügbar. Hier findet ihr alle Infos.

Entertainment-Fans dürfen sich auf viele Tausende Stunden Unterhaltung freuen. Zu den Highlights in 2022 gehören dabei der Film Top Gun: Maverick mit Tom Cruise als furchtlosen Piloten Pete „Maverick“ Mitchell, die Science-Fiction-Serie Star Trek: Strange New Worlds sowie die amerikanische Dramaserie Yellowstone und deren Prequel 1883.

Dies natürlich noch längst nicht alles. Zu den weiteren Highlights gehören: Secret Headquarters, die Rückkehr des kultigsten Zeichentrickduos der 1990er Jahre in Beavis and Butt-Head do the Universe, der Animationsfilm Rumble – Winnie rockt die Monster-Liga, die Serie Super Pumped: The Battle for Uber, sowie die beliebten Rettungshunde Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma und Skye aus Par Patrol. Die Fans dürfen sich nicht nur über den Kinofilm Par Patrol: Der Kinofilm freuen, das Angebot umfasst auch alle 217 Episoden der Serie inklusive exklusiven neuen Episoden der neunten Staffel.

Das erste lokal produzierte Highlight für den deutschsprachigen Markt ist die tragisch-komische Serie Der Scheich (verfügbar ab dem 22.12.) des preisgekrönten Filmemachers Dani Levy – in der sich ein braver Familienvater mithilfe einfallsreicher Lügen in den milliardenschweren Sprössling einer arabischen Dynastie verwandelt und die Züricher Finanzwelt auf den Kopf stellt.

-> Hier gibt es die Infos zu Paramount+ auf Sky