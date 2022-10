PhoneArena hat sich wieder die Akkulaufzeit der beliebtesten Flaggschiff-Smartphones genauer angeschaut. Dabei zeigte sich, dass Apples iPhone 14 Pro Max deutlich besser abschneidet als seine Konkurrenten, darunter Googles neues Pixel 7 und Samsungs Galaxy S22 Ultra.

iPhone 14 Pro (Max) im Akkulaufzeit-Test

Im ersten Teil des Tests wurden die Smartphones durch einen Simulator geschickt, um typisches Web-Browsing zu replizieren. Das iPhone 14 Pro Max und das iPhone 14 Pro führen die Bestenliste dieses speziellen Tests an. Die vollständigen Ergebnisse lauten wie folgt:

iPhone 14 Pro Max: 19 Stunden und 5 Minuten

iPhone 14 Pro: 16 Stunden und 18 Minuten

Pixel 7 Pro: 14 Stunden und 19 Minuten

Pixel 7: 13 Stunden und 56 Minuten

Galaxy S22 Ultra: 13 Stunden und 17 Minuten

Pixel 6 Pro: 13 Stunden und 13 Minuten

Weiter geht es mit einer intensiven YouTube-Session. Im zweiten Teil des Tests spielte jedes Gerät so lange das gleiche YouTube-Video ab, bis der Akku leer war. Dabei ging jedes Smartphone mit einer Helligkeitsstufe von 100 % an den Start. Auch hier überzeugte das iPhone 14 Pro Max:

iPhone 14 Pro Max: 11 Stunden und 0 Minuten

Pixel 7 Pro: 9 Stunden und 39 Minuten

iPhone 14 Pro: 9 Stunden und 14 Minuten

Pixel 7: 9 Stunden und 13 Minuten

Pixel 6 Pro: 9 Stunden und 10 Minuten

Galaxy S22 Ultra: 7 Stunden und 27 Minuten

Anhand der Testergebnisse würde es nahe liegen, dass Apples Smartphones die größte Akku-Kapazität unter den getesteten Smartphones haben, aber das ist nicht der Fall. Das iPhone 14 Pro hat in der Tat den kleinsten Akku im Vergleich zum Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro und dem Galaxy S22 Ultra. Das iPhone 14 Pro Max hat den kleinsten Akku im Vergleich zu den anderen großen Flaggschiffen, obwohl es in allen Tests am längsten durchhält.

iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh

iPhone 14 Pro: 3200 mAh

Galaxy S22 Ultra: 5000 mAh

Pixel 7 Pro: 5000 mAh

Pixel 7: 4355 mAh

Pixel 6 Pro: 5000 mAh

Hier zeigt sich, dass Apple im Bereich des Energiemanagements derzeit unschlagbar ist. Das Unternehmen entwickelt seine Software und Hardware kontinuierlich weiter und achtet dabei besonders auf die Effizienz. Offensichtlich ist dies beim iPhone 14 wieder sehr gut gelungen.

Nachfolgend das Video zum Test: