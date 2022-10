In mehr oder weniger regelmäßigen Abstanden lädt Amazon zu Filmabend. Ein langes Halloween-Wochenende steht bevor und Amazon eine Vielzahl an Leihfilmen zum Preis von je 0,99 Euro in den Mittelpunkt.

Solltet ihr am kommenden Wochenende noch die ein oder andere Freiminute haben und möchtet ihr diesen auf der Couch vor einem Spielfilm verbringen, so könnt ihr bei Amazon Prime Video vorbeigucken. Der Online-Händler bietet euch bis einschließlich Sonntag die Möglichkeit an, euch Leihfilme zum Preis von 0,99 Euro zu sichern.

Mit an Bord sind zahlreiche Filme aus unterschiedlichen Kategorien. Passend zum bevorstehenden Halloween sind besonders viele Horrorfilme mit von der Partie. Grundsätzlich sollte allerdings für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Solltet ihr an diesem Wochenende keine Zeit haben, so stellt dies grundsätzlich kein Problem dar.. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.