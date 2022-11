Für iPhone-Besitzer wird es in den USA bald noch einfacher, mit PayPal und Venmo zu bezahlen, sowohl in der realen Welt als auch online. So hat PayPal angekündigt, dass das Unternehmen neue, auf Apple ausgerichtete Zahlungsmöglichkeiten für Nutzer von PayPal und Venmo einführen wird. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Verkündung der Quartalszahlen von PayPal.

Apple und PayPal arbeiten an neuen Zahlungsmöglichkeiten

PayPal arbeitet mit Apple zusammen, um das Angebot für PayPal/Venlo-Händler und -Kunden zu verbessern. In Kürze werden die PayPal- und Venmo-Apps kontaktlose Debit- und Kreditkarten sowie Apples „Tap to Pay“-Transaktionen mit dem iPhone und der Apple Watch unterstützen.

Apple kündigte seine „Tap to Pay“-Funktion im Februar an. Mit dem Dienst können Benutzer mit unterstützten iPhone-Geräten kontaktlose Zahlungen und durch Apple Pay bereitgestellte NFC-fähige Karten auf sichere Weise akzeptieren. Dank der Funktion benötigen Händler keine zusätzliche Hardware für kontaktlose Zahlungen. Bislang konnte „Tap to Pay“ nur in Apple Stores und mit der Händler-App von Square genutzt werden.

Im Jahr 2023 werden US-Kunden auch in der Lage sein, Kredit- und Debitkarten von der PayPal-Tochter Venmo zu Apple Wallet hinzuzufügen, damit sie diese überall dort verwenden können, wo Apple Pay akzeptiert wird. Das Unternehmen plant außerdem, Apple Pay als Zahlungsoption in die Checkout-Prozesse von PayPal aufzunehmen.