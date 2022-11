Ein Fehler in tvOS 16.1 kann dazu führen, dass ihr bei eurer neuen Apple TV Set-Top-Box nicht den kompletten Speicherplatz nutzen könnt. Betroffen sind das neue Apple TV 4K mit 128 GB Speicher. Hier steht im Fehlerfall nur die Hälfte des verfügbaren Speicherplatzes zur Verfügung.

Apple TV 4K 128 GB: nur 64 GB verfügbar

Wenn ihr euch für das neue 128 GB Modell des Apple TV 4K entschieden habt, bleibt euch womöglich einer der größten neuen Funktionen der Set-Top-Box verwehrt. So hat FlatpanelsHD festgestellt, dass tvOS 16.1 noch nicht mit der neuen Speicheroption harmoniert.

So verhindert ein Fehler in tvOS 16.1 die Installation neuer Apps, sobald mehr als 64 GB Speicherplatz belegt ist. Wenn ihr also ein 128 GB Modell nutzt, könnt ihr das Gerät mit Apps und Spielen füllen, bis die 64 GB überschritten werden. Dann macht eine Fehlermeldung darauf aufmerksam, dass die App nicht installiert werden kann, da angeblich nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Der Fehler tritt auch in der aktuellen tvOS 16.2 Beta auf, doch Apple wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bald einen Bugfix veröffentlichen. In der Zwischenzeit können Nutzer, die von dem Fehler betroffen sind, versuchen, genügend Downloads aneinanderzureihen. Denn die Download-Warteschlange wird von tvOS vorbildlich abgearbeitet, auch wenn die Apps insgesamt mehr als 64 GB benötigen. Danach wird tvOS jedoch keine weiteren Downloads zulassen, bis wieder die magische Grenze von 64 GB unterschritten wird.