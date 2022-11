Die Amazon Black Friday Woche ist im vollen Gange und alle Deals sind nur so lange verfügbar, wie der Vorrat reicht. Bei den Sonos-Produkten können wir uns gut vorstellen, dass der Vorrat schnell aufgebraucht ist. Ihr erhaltet bis zu 29 Prozent Rabatt auf verschiedene Sonos-Lautsprecher.

Bis zu 29 Prozent Rabatt auf Sonos Lautsprecher

Amazon dreht an der Preisschraube und reduziert verschiedene Sonos Lautsprecher. Möchtet ihr in die Welt der Multi-Room-Lautsprecher von Sonos einsteigen oder euer bisheriges Portfolio erweitern, so liefert euch Amazon die passenden Argument.

Im Fokus der Black Friday Woche auf Amazon stehen der Sonos One, der Sonos One SL, der Sonos Roam sowie der Sonos Roam SL.

Angebot Sonos One Smart Speaker, schwarz – Intelligenter WLAN Lautsprecher mit Alexa Sprachsteuerung,... Der Sonos Smart Speaker One vereint satten, raumfüllenden Sound mit innovativer Sprachsteuerung -...

Ob beim Kochen, Duschen oder zum Einschlafen: Sowohl mit der Sprachsteuerung, als auch per App...

Angebot Sonos One Smart Speaker 2-Raum Set, schwarz – Intelligente WLAN Lautsprecher mit Alexa... Die Sonos Smart Speaker One vereinen satten, raumfüllenden Sound mit der innovativen Alexa...

Das Soundsystem für die ganze Wohnung: Die beiden Multiroom Lautsprecher können über WLAN mit...

Angebot Sonos One Smart Speaker 2-Raum Set, weiß – Intelligente WLAN Lautsprecher mit Alexa... Die Sonos Smart Speaker One vereinen satten, raumfüllenden Sound mit der innovativen Alexa...

Das Soundsystem für die ganze Wohnung: Die beiden Multiroom Lautsprecher können über WLAN mit...

Sonos Roam WLAN & Bluetooth Speaker, schwarz – Wasserdichter Lautsprecher mit Alexa... Zu Hause im WLAN streamen & unterwegs auf Bluetooth wechseln / Google Assistant & Amazon Alexa sind...

Mobiler Smart Speaker mit bis zu 10 h Akkulaufzeit: Dank Trueplay Tuning passt sich der Speaker...