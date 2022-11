Der Apple Watch wird häufig nachgesagt, dass sie Leben gerettet hat bzw. hierbei eine wichtige Rolle gespielt hat. Nun wird Apples Smartwatch zugeschrieben, dass sie dem 17-jährigen Smit Metha in einer lebensbedrohlichen Situation geholfen hat. So stürzte der Teenager einen rund 40 Meter tiefen Abgang hinunter und brach sich dabei beide Knöchel, doch dank der Mobilfunkverbindung der Apple Watch konnte er Freunde und Familie anrufen, um Hilfe zu holen.

Der Hilferuf über die Apple Watch

Metha war an einem regnerischen Tag mit zwei seiner Freunde wandern, als er sich entschloss, sich für einen Moment von der Gruppe zu trennen. Aufgrund der regnerischen Bedingungen rutschte er jedoch im Regen aus und stürzte nach Angaben der Times of India etwa 40 Meter vom Weg ins Tal. Dem Bericht zufolge war es bereits der siebte Unfall an diesem Tag auf demselben Weg, was auf die regnerischen Bedingungen zurückzuführen war.

Nach dem Sturz stellte Metha fest, dass er sein iPhone 13 nicht bei sich hatte, da es sich im Rucksack seines Freundes befand. Er bemerkte jedoch schnell, dass seine Apple Watch Series 7 den Sturz überstanden hatte und mit dem Mobilfunknetz verbunden war. Mit seiner Apple Watch konnte Metha dann einen Anruf an seine Eltern und Freunde absetzen, und zwei Stunden später traf der Rettungsdienst ein.

„Ich musste eine längere Rehabilitationsphase durchlaufen, da ich mein Gewicht nicht auf die Beine verlagern konnte und eine Zeit lang an den Rollstuhl gefesselt war“, sagte Metha. Inspiriert durch seine Erfahrungen mit der Apple Watch beschloss er, sich direkt an den Apple CEO Tim Cook zu wenden.

In der E-Mail schilderte er seine Erfahrungen: „Meine Apple Watch war meine Rettung, denn ich konnte diese wichtigen Anrufe tätigen.“ Kurze Zeit später erhielt Metha eine Antwort von Cook: