Amazon feiert am heutigen Tag sein Black Friday Shopping-Event. In diesem Rahmen stehende tausende Angebote im Mittelpunkt. Auch das brandneue WISO Steuer 2023 (Steuerjahr 2022) könnt ihr am heutigen Black Friday zum drastisch reduzierten Preis kaufen. Nur heute zahlt ihr 22,99 Euro anstatt 44,99 Euro. Ihr erhaltet somit 49 Prozent Rabatt.

Knallerpreis: WISO Steuer 2023 nur 22,99 Euro

Ehrlicherweise haben wir auf genau diesen Deal bereits gewartet. Vor wenigen Tagen hat die Buhl Data Service GmbH das neue WISO Steuer 2023 auf den Markt gebracht. Da wir fest damit gerechnet haben, dass WISO Steuer 2023 passend zum Black Friday reduziert wird, haben wir bis zum heutigen Tag gewartet, um euch auf die neue Steuersoftware hinzuweisen. So können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite machen wir euch auf WISO Steuer 2023 aufmerksam und auf der anderen Seite könnt ihr euch die Steuersoftware direkt zum Top-Preis sichern. Ihr zahlt nur 22,99 Euro.

Auch wenn sich das Jahr 2022 noch nicht ganz dem Ende genähert hat, steht früher oder später das leidige Thema der Steuererklärung an. Zum Glück gibt es Software, die einen bei der Erstellung der Steuererklärung unterstützt. WISO Steuer Mac 2023 ist brandaktuell und wurde im Vergleich zur Vorgängerversion punktuell verbessert und auf das Steuerjahr 2022 vorbereitet.

-> WISO Steuer 2023 mit Black Friday Rabatt sichern

Jetzt kann man natürlich berechtigterweise die Frage stellen, warum man sich schon jetzt WISO Steuer 2023 sichern sollte, wenn man seine Steuererklärung erst in ein paar Wochen erledigt. Ganz einfach. Software wird nicht „schlecht“. Man kann sich WISO Steuer 2023 für das Steuerjahr am heutigen Tag zum echten Black Friday Knallerpreis sichern und dann in Ruhe Anfang 2023 seine Steuerklärung erledigen und sich „sein Geld“ vom Finanzamt zurück holen.