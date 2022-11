Für gewöhnlich starten immer freitags neue Inhalte auf Apple TV+. Aufgrund des langen Thanksgiving / Black Friday Wochenendes in den USA, ist allerdings schon gestern die neue Thriller-Serie „Echo 3“ auf Apples Video-Streaming-Plattform angelaufen.

Apple TV+ veröffentlicht First-Look-Video zu „Echo 3“

Seit gestern stehen die ersten drei Folgen zu „Echo 3“ auf Apple TV+ bereit. Noch bis zum 13. Januar 2023 folgen immer freitags neue Episoden.

„Echo 3“ spielt in Südamerika und folgt Amber Chesborough (Collins), einer brillanten jungen Wissenschaftlerin, die das emotionale Herz einer kleinen amerikanischen Familie ist. Als Amber an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela verschwindet, versuchen ihr Bruder Bambi (Evans) und ihr Ehemann Prince (Huisman) – zwei Männer mit großer militärischer Erfahrung – Amber wiederzufinden. An ihrem Ziel angekommen, finden sie einen unerwarteten Krieg vor.

Falls euch der offizielle Trailer zur Serie noch nicht ausgereicht hat, um euch einen ersten Einblick zu verschaffen, so steht ab sofort das First-Look-Video bereit. Mit diesem könnt ihr die aufregende, komplizierte Welt von Echo 3 mit Luke Evans und Michiel Huisman erkunden. Die Serie stammt übrigens von Mark Boal, Oscar-prämierter Autor von The Hurt Locker und Zero Dark Thirty.