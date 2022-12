Apple hat offiziell bestätigt, dass der HomePod mini in Kürze in weiteren Ländern zur Verfügung stehen wird. In der kommenden bzw. übernächsten Woche feiert der HomePod mini seinen Verkaufsstart in Finnland, Norwegen, Schweden und Südafrika. Unterdessen gibt es bei uns in Deutschland gerade eine Aktion, bei der ihr 20 Prozent Rabatt auf den HomePod mini erhaltet. Der Versand ist kostenlos.

HomePod mini startet in Kürze in Finnland, Norwegen, Schweden und Südafrika

Seit längerem gibt es zarte Hinweise darauf, dass Apple den HomePod mini in Skandinavien einführen wird. Nun haben wir die Gewissheit. Apple hat sich per Pressemitteilung zu Wort gemeldet und den Startschuss für Finnland, Norwegen, Schweden offiziell bestätigt.

Ab dem 13. Dezember und somit noch pünktlich zu Weinachten ist der HomePod mini in den drei genannten Länden erhältlich. Der Preis? Für den HomePod mini werden 1.249 Norwegische Kronen / Schwedische Krone bzw. 109 Euro fällig. Der HomePod mini ist in den Farben Spacegrau, Weiß, Orange, Gelb und Blau erhältlich. Falls ihr euch fragen solltet, wann es in Dänemark soweit sein sollte, dann hat Apple auch hier einen kleinen Hinweis parat. Der HomePod mini Verkaufsstart für Dänemark ist für Frühjahr 2023 geplant.

Wie Macrumors zu berichten weiß, wird der HomePod mini ab dem 19. Dezember auch in Südafrika zur Verfügung stehen. Ein Verkaufspreis liegt uns hier noch nicht vor.

HomePod mini aktuell nur 79 Euro (keine Versandkosten)

Thematisch passend, möchten wir euch noch kurz auf die aktuelle HomePod Aktion bei Media Markt aufmerksam machen. Den HomePod mini erhaltet ihr dort derzeit mit 20 Prozent Rabatt. Ihr zahlt nur 79 Euro anstatt 99 Euro. Versandkosten fallen keine an.