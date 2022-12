In zwei Tagen feiert die zweite Staffel zu „Little America“ ihr Debüt auf Apple TV+. Vorab gab es nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich. Unter anderem waren die ausführenden Produzenten Lee Eisenberg, Siân Heder, Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon und Alan Yang mit von der Partie.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Little America – Staffel 2“

Kürzlich feierte Apple in der West Hollywood EDITION in Los Angeles, Kalifornien, die Premiere der zweiten Staffel der Erfolgsserie „Little America“. Die zweite Staffel wird weltweit mit allen acht Folgen am Freitag, den 9. Dezember auf Apple TV+ ausgestrahlt.

Die ausführenden Produzenten Lee Eisenberg, Siân Heder (der kürzlich einen Oscar für das beste Drehbuch für „CODA“ gewann), Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon und andere wurden von vielen Darstellern begleitet, deren Geschichten die Serie inspirierten.

Die zweite Staffel von Little America erkundet acht unglaubliche Geschichten, die von echten Menschen aus der ganzen Welt inspiriert wurden und im Epic Magazine vorgestellt werden. Die Serie blickt hinter die Schlagzeilen, um die lustigen, romantischen, aufrichtigen, inspirierenden und überraschenden Geschichten von Einwanderern in Amerika zu betrachten, die heute aktueller denn je sind.