Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest zu. Bereits in der kommenden Woche ist Heiligabend. Auf dem Weg dorthin feiert Amazon die Last Minute Angebote und stellt verschiedene „eufy Smart Home Produkte“ in den Mittelpunkt. Unter anderem erhaltet ihr die HomeKit-Kamera eufyCam 2C (2 Kameras + Homebase 2) für nur 159,99 Euro anstatt 239,99 Euro.

Eufy Smart Home Produkte

Anker reduziert verschiedene Smart Home Produkte. Mit von der Partie sind neben Kameras, auch Waagen, Saugroboter, Staubsauger und Videotürklingel. Besonders spannend ist eufyCam 2C. Das Bundle besteht aus zwei Kameras und der HomeBase 2. Die HomeKit-Überwachungskamera bietet eine Akku-Laufzeit von 180 Tagen, HD 1080p, IP 67 (wetterfest), Nachtsicht und mehr. Wir haben die Kamera seit ein paar Jahren im Einsatz und sind nach wie vor vom Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Natürlich könnt ihr euch auf für die neuere eufyCam S300 3C entscheiden. Diese schlägt derzeit mit 399,99 Euro anstatt 512,99 Euro zu Buche. Eine Übersicht aller Angebote findet ihr hier, die Highlights haben wir euch zusammengetragen.

Angebot eufy Security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...

eufy Smart Scale P1, Smarte Personenwaage, Körperfettwaage, Bluetooth, Große LED-Anzeige, 14... GANZHEITLICH: 14 detaillierte Messwerte auf einen Blick, wie zum Beispiel Gewicht, Körperfett, BMI,...

APP-FREUND: Müheloses Prüfen und Beobachten aller Werte durch Apple Health, Google Fit und Fitbit.

eufy Security eufyCam S300 3C, Überwachungskamera aussen, 4K kabellose Überwachungskamera mit... 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...

LOKALE ERWEITERBARE SPEICHERUNG: Mit der 4K-Sicherheitskamera werden alle Daten mit hochmoderner...

Angebot eufy Handstaubsauger, HomeVac H30 Infinity, Kabelloser Staubsauger mit 16kPa Saugleistung, 808g... KABELLOSE LEISTUNG: Im Max-Modus sowie Eco-Modus sorgt HomeVac mit erstaunlicher 80AW/16kPa...

ENORME AKKULEISTUNG: Dank der erweiterten Akkuleistung garantiert HomeVac eine gründliche...

Angebot eufy Saugroboter mit Wischfunktion, RoboVac X8 Hybrid, 2X 2000Pa Saugleistung, iPath... TWIN TURBINE TECHNOLOGIE: Dank der enormen Kraft der Twin Turbines entfernt der um 80% erhöhte...

2-IN-1 SAUGER & WISCHMOPP: Ein RoboVac für zwei Funktionen! Der extra große 250 ml Wassertank...

Angebot eufy Security Solo IndoorCam P24, 2K Überwachungskamera für Innenbereiche,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...