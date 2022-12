Noch bis zum kommenden Sonntag (18. Dezember) laufen die Amazon Last Minute Angebote. In diesem Rahmen hat der Online Händler heute eine Apple Geschenkkarten-Aktion aufgelegt. Kauft ihr eine 100 Euro Apple Geschenkkarte, so bekommt ihr einen 10 Euro Amazon Gutschein geschenkt. Das Angebot ist nur wenige Tage bzw. nur solange der Vorrat reicht, gültig.

Amazon startet Apple Geschenkkarten-Aktion

Zugegebenermaßen sind die Rabatt-Aktionen rund um iTunes Karten bzw. Apple Geschenkkarten in letzter Zeit ziemlich selten anzutreffen. Apple hat die Möglichkeit unterbunden, dass Händler einen direkten Rabatt gewähren. Aus diesem Grund müssen sich Händler nun einen Umweg überlegen. Dieser Umweg führt bei Amazon nun über Aktionsguthaben.

Wenn ihr eine Apple Gift Card bei Amazon in den Warenkorb legt und während des Bestellvorgangs den Aktionscode APPLE22LMD nutzt, so erhaltet ihr 10 Euro Amazon Aktionsguthaben.

In den Teilnahmebedingungen heißt es unter anderem

Kaufe ausgewählte Apple Gutscheine im Wert von 100 € oder mehr und erhalte €10 Amazon Aktionsguthaben. Angebot befristet gültig solange der Vorrat reicht. Nur eine Einlösung pro Kunde/Kundin. Gib den Code APPLE22LMD an der Kasse ein. Angebot von Amazon.de.

Damit ist im Endeffekt aller klärt. Solltet ihr dieser Tage noch ein Weihnachtsgeschenk suchen oder euch selbst eine Freue machen vollen, so nehmt die 10 Euro Amazon Aktionsguthaben in jedem Fall mit. Schneller könnt ihr beim Kauf von Apple Geschenkkarte aktuell nicht sparen.

