Die Amazon Last Minute Angebote eignen sich, um noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Für jeden Geldbeutel sollte das passende Geschenk dabei sein. Besondern beliebt dürften in diesem Jahr auf dieser die Amazon eigenen Produkte sein. So reduziert der Online Händler nicht nur verschiedene Echo-Geräte, sondern setzt auch den Rotstift bei den Fire TV Sticks an. Ihr erhaltet bis zu 38 Prozent Rabatt.

Bis zu 38 Prozent Rabatt auf Fire TV Sticks

Amazon bietet insgesamt vier unterschiedliche Fire TV Sticks an. Neben dem Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K offeriert Amazon noch den Fire TV Stick 4K Max. Das beste Preis-/Leistungsverhältnis bietet in unseren Augen der Fire TV Stick 4K. Diesen bietet Amazon derzeit zum Pries von 36,99 Euro anstatt 59,99 Euro an. Dies entspricht einem Rabatt von 38 Prozent.

Aber auch die anderen drei Modelle wurden reduziert. Fire TV Stick Lite kostet 26,99 Euro anstatt 29,99 Euro (10 Prozent Rabatt), Fire TV Stick kostet 33,99 Euro anstatt 39,99 Euro (15 Prozent Rabatt) und für Fire TV Stick 4K Max werden aktuell 44,99 Euro anstatt 64,99 Euro fällig (31 Prozent Rabatt).

