DAZN und die UEFA verlängern ihre Partnerschaft. Bis zum Jahr 2027 bleibt der Sport-Streaming-Dienst die Heimat der UEFA Champions League und überträgt über 90 Prozent aller Spiele, insgesamt 186 pro Saison – inkl. immer mindestens drei von vier Spielen mit deutscher Beteiligung jede Woche in der neuen Ligaphase und auch weiterhin das UEFA Champions League Finale.

DAZN zeigt bis 2027 die UEFA Champions League

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich die Rechte an Europas wichtigstem Klubwettbewerb bis 2027 gesichert und wird auch im kommenden Rechtezyklus ab der Saison 2024/25 mehr Spiele als alle anderen live und exklusiv übertragen. Nur bei DAZN können Fans so das beste Fußball-Angebot auf dem deutschen Markt erleben.

Mit Beginn der Saison 2024/25 verändert die UEFA das Wettbewerbsformat und macht es noch spannender, indem sie die Zahl der zugelassenen Teams von 32 auf 36 erhöht und die Gruppenphase durch eine Ligaphase nach dem „Schweizer System“ ersetzt. Jeder Verein bestreitet in der Ligaphase acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner (vier Heim- und vier Auswärtsspiele), die vorab ausgelost werden. Die acht bestplatzierten Mannschaften sind automatisch für die K.-o.-Phase qualifiziert, während die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 in Playoff-Begegnungen (Hin- und Rückspiel) die verbleibenden acht Startplätze im Achtelfinale unter sich ausmachen.

Alles in allem wird der Sport-Streaming-Dienst 186 von 203 möglichen Spielen pro Saison live übertragen, 65 mehr als derzeit. Wie bisher wird die Sport-Plattform alle Spiele am Mittwoch und alle bis auf eins am Dienstag live und exklusiv zeigen, sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz – in der Ligaphase und auch in der K.o.-Phase. Darüber hinaus wird das jährliche Finale wie bisher co-exklusiv auf DAZN zu sehen sein.

