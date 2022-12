Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst einen Spin-Off von der Comedy-Serie „Mythic Quest“ in Auftrag gegeben hat. Das Mythic Quest Universum wird um „Mere Mortals“ erweitert, ein neuer achtteiliger Ableger von Ashly Burch, John Howell Harris und Katie McElhenney. Megan Ganz, Rob McElhenney, David Hornsby und Charlie Day fungieren als ausführende Produzenten.

Apple TV+ gibt „Mere Mortals“ in Auftrag

Gefällt euch Mythic Quest? Dann dürfte euch sicherlich die Nachricht erfreuen, dass Apple einen Ableger der Comedy Serie in Auftrag gegeben hat. „Mere Mortals“ wird das Leben von Mitarbeitern, Spielern und Fans erforschen, die vom Spiel betroffen sind. Die neue Erweiterungsserie knüpft an beliebte Folgen von „Mythic Quest“ an, einschließlich der Folge „Sarian“, die am gestrigen Freitag ihr weltweites Debüt auf Apple TV+ geben hat; „Everlight“ aus dem letzten Jahr, die besondere Folge, die eine Nominierung für den Primetime Emmy Award für den herausragenden Erzähler Anthony Hopkins einbrachte; „A Dark Quiet Death“ der ersten Staffel; „Backstory!“ aus der zweiten Staffel von „Mythic Quest“; und die weithin gefeierte eigenständige Episode „Mythic Quest: Quarantine“.

Neben der dritten Staffel von Mythic Quest, die aktuell auf Apple TV+ läuft, arbeiten die Verantwortlichen bereits an der vierten Staffel der Erfolgsserie. Kurzum: Das Mythic Quest Universum wird uns noch ein wenig begleiten.