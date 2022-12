Die Apple TV-App steht aktuell für Apple Geräte und eine Vielzahl an Smart TVs zur Verfügung. Einem aktuellen Gerücht zufolge, wird die Apple TV-App zukünftig auch auf Android-Smartphones bereitstehen. Die interne Testphase soll im vollen Gange sein.

ShrimpApplePro spricht auf Twitter davon, dass die Apple TV-App zukünftig auch auf Android-Smartphones zur Verfügung stehen wird. Es heißt, dass die interne Beta-Phase bereits läuft und die Freigabe zeitnah erfolgen soll. Gleichzeitig weiß der Leaker zu berichten, dass auch die Apple Music App für Android ein neues Update erhalten soll. Gut möglich, dass Apple hier die jüngste Karaoke-Funktion implementiert, die kürzlich ihren Weg auf iPhone und Co. gefunden hat.

Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) December 20, 2022