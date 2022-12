Anfang dieses Monats startete Apple die Self-Service-Reparatur in Europa. Seitdem haben Anwender in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Schweden und Spanien die Möglichkeit, Originalteile und Werkzeuge von Apple zu kaufen. Zuvor war das Programm im April 2022 in den USA gestartet. Nun wird das Ganze auf Mac Desktops mit M1-Chip und das Studio Display erweitert.

Apple erweitert Self-Service-Reparatur auf Mac Desktops mit M1 Chip und Studio Display

Bis dato umfasste die Apple Self-Service-Reparatur „nur“ das iPhone 12, iPhone 13 sowie Mac Notebooks mit Apple Chips. Nun wird das Ganze auf Mac Desktops mit M1 Chip und das Studio Display erweitert. Wie es scheint, können Originalteile und Werkzeuge von Apple für die neue Geräte nur in den USA bestellt werden. Allerdings gehen wir davon aus, dass diese auch zeitnah in den Ländern angeboten werden, in denen Apple seine Self-Service-Reparatur grundsätzlich anbietet.

Der Self Service-Reparatur Store bietet Zugang zu Einzelteilen und Werkzeugen sowie Reparaturanleitungen. Das Programm ermöglicht es technikversierten Kunden, die über Erfahrung mit der Reparatur elektronischer Geräte verfügen, ihre eigenen Reparaturen durchzuführen und dabei auf die gleichen Anleitungen, Teile und Werkzeuge zurückzugreifen, die auch in den Apple Stores und bei den autorisierten Apple Service Providern verwendet werden.