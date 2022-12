Gute Nachrichten für alle Kunden, die mit dem Gedanken spielen, sich einen IKEA SYMFONISK Regal-Lautsprecher zu kaufen. Der Lautsprecher ist wieder zum „alten“ Preis erhältlich. Die Preiserhöhung wurde zurückgenommen.

IKEA SYMFONISK: Regal-Lautsprecher wieder zum „alten“ Preis zu haben

Seit dem Verkaufsstart des IKEA SYMFONISK Regal-Lautsprechers haben wir mehrfach über diesen berichtet. Aus unserem Testbericht gehrt hervor, dass dieser einen idealen und günstigen Einstieg in die Sonos-Welt bietet. Im Vergleich zu anderen Sonos-Lautsprechern ist dieser zwar am unteren Ende der Skala zu finden. Der IKEA SYMFONISK Regal-Lautsprecher besticht allerdings durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und eignet sich in duneren Augen beispielsweise als idealer Lautsprecher im Kinderzimmer, Gästezimmer und Co.

Lange Zeit wurde der IKEA SYMFONISK Regal-Lautsprecher zum Preis von 99,99 Euro angeboten. Dann hob IKEA den Preis auf 129 Euro an. Nun hat man sich allerdings wieder entschieden den „alten“ Preis von 99,99 Euro zu kassieren. Der Lautsprecher ist sowohl online als auch in einer Vielzahl der Einrichtungshäuser sofort verfügbar.

-> Hier findet ihr den IKEA SYMFONISK Regal-Lautsprecher im IKEA Online-Shop