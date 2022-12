Auf das Weihnachts-Spezial der Peanuts sowie die Weihnachtsfolgen von „Die Fraggles: Back to the Rock“, „Ein Huhn will’s wissen“, „Brezel und seine Dackel-Familie“ und „The Snoopy Show“ haben wir euch bereits hingewiesen. Pünktlich zu Weihnachten steht noch ein weiterer Animationsfilm aus Apple TV+ bereit. Die Rede ist von „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“.

„Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ auf Apple TV+ gestartet

Auf Apple TV+ steht ab sofort der Animationsfilm „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ zur Ansicht bereit. Dabei richtet sich der 34-minütige Film in erster Linie an das jüngere Publikum. In der Kurzbeschreibung heißt es

Charlie Mackesys Bestseller erwacht zum Leben in diesem wunderschön animierten Film von NoneMore und Bad Productions. Erleben Sie die unwahrscheinliche Geschichte von vier Freunden, die den Sinn von Freundlichkeit, Mut und Hoffnung entdecken.

Zur Einstimmung auf den Film, haben wir euch den Trailer eingebunden.