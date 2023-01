Immer mal wieder verschenkt Apple über „Apple Bücher“ ein Buch bzw. ein Hörbuch. Dieses Mal fiel die Wahl auf ein Hörbuch. Nur für kurze Zeit könnt ihr euch den Auftakt einer neuer Thrillerreihe aus Norwegen kostenlos sichern.

Falls ihr knapp 11 Stunden Zeit und Lust habt und auf Hörbücher aus dem Genre „Belletristik“ steht, dann haben wir einen Tipp für euch. Bei Apple Bücher könnt ihr euch aktuellen das Thriller-Hörbuch „Blutzahl“ sichern. Damit dürften die nächsten Autofahrten, chilligen Abende auf der Couch oder die nächsten Sporteinheiten wie im Fluge vergehen.

In der Beschreibung des Verlags heißt es

An dem Tag, als die Autorin Sonja Nordstrøm verschwindet, sollte sie zur Premiere ihres Buches „Ewige Erste” erscheinen. Promi-Reporterin Emma Ramm beschließt Nordstrøm zu Hause aufzusuchen. Die imposante Villa ist leer, doch eine am Fernseher angebrachte Zahl weckt Emmas Neugierde: die Nummer Eins. Alexander Blix vom Osloer Dezernat für Gewaltverbrechen ist der nächste, der eine Zahl findet: die Nummer Sieben, und zwar auf der Leiche eines Mannes, der in Sonja Nordstrøms Sommerhaus gefunden wird … Was Emma und Alexander noch nicht wissen: Ein Countdown hat begonnen, und er wird in Blut enden.