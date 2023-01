Es gibt Jahre, da fallen die Updates für bestimmte Produkte größer aus und wiederum in anderen Jahren verpasst Apple seinen Produkten nur kleinere Anpassungen. In diesem Jahr sollen Apple Watch, AirPods, iPad und Apple TV nur kleinere Verbesserungen spendiert bekommen.

Was hat Apple dieses Jahr für Apple Watch, AirPods, iPad und Apple TV im Köcher?

Pünktlich zum heutigen Sonntag hat Mark Gurman von Bloomberg die jüngste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser geht der Apple-Insider auf verschiedene Produkte ein. Es heißt, dass Apple Watch, AirPods, iPad und Apple TV in diesem Jahr ein kleines Update verpasst bekommen.

Kommen neuen iPads?

Was das iPad betrifft, erwartet Gurman keine größeren Updates. Dem Apple-Insider ist zu Ohren gekommen, dass Apple zwar an einem größeren iPad arbeitet, dieses allerdings in diesem Jahr nicht erscheinen soll. Updates für die 11-Zoll und 13 Zoll iPad Pros werden nicht vor der ersten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen. Diese werden wahrscheinlich ein neues Design und OLED-Displays enthalten, eine Premiere beim iPad. iPad mini und iPad Air erhalten in diesem Jahr – wenn überhaupt – lediglich ein Leistungsupgrade.

Ähnlich soll es sich bei der Apple Watch und anderem Zubehör verhalten. Gurman erwartet in diesem Jahr keine größeren Änderungen bei der Apple Watch, er spricht lediglich von Leistungsverbesserungen. Die AirPods sollen ebenfalls keine nennenswerten Updates erhalten und zudem soll im Laufe dieses Jahres auch kein neues Apple TV erscheinen.

Allerdings könnte Apple dieses Jahr einen neuen größeren HomePod ankündigen. Hier sollen die Verbesserungen im Prozessor sowie beim der Touch-Oberfläche liegen.