Aus einer Reihe von Tweets des Analysten Ming Chi Kuo geht hervor, dass Apple frühestens Ende 2024 ein erstes MacBook mit OLED-Display auf den Markt bringen möchte. Diese Technologie ermöglicht grundsätzlich ein dünneres und leichteres Design.

Bei allen aktuellen MacBook-Modellen verbaut Apple ein LCD-Display. Mit dem jüngsten 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro setzt Apple erstmals auf eine mini-LED Hintergrundbeleuchtung und ProMotion. Im Gegensatz zu LCDs mit Mini-LEDs haben OLED-Displays selbstemittierende Pixel und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung, was MacBooks ein noch besseres Kontrastverhältnis verleihen und eine längere Akkulaufzeit ermöglichen würde.

Nähere Angaben dazu, ob Apple beim MacBook Air oder MacBook Pro mit OLED-Displays startet, macht Kuo nicht. Im vergangenen Monat meldete sich ebenfalls der Display-Analyst Ross Young zu dieser Materie zu Wort. Dieser sprach davon, dass Apple 2024 ein 13 Zoll MacBook Air mit OLED auf den Markt bringen wird. Er erwartet ebenfalls im kommenden Jahr ein 11,1 Zoll und 13 Zoll iPad Pro mit OLED-Displaytechnologie.

Compared to mini-LED, laptops that use OLEDs have the advantage of being thinner and lighter and offering more diverse form factor design options, like folding, so it has caused Apple to plan to ship the OLED MacBook by the end of 2024 at the earliest.

