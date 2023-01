Samsung hat angekündigt, dass das Unternehmen am 1. Februar sein erstes Galaxy Unpacked Event für das Jahr 2023 abhalten wird. Dabei werden neue Flaggschiff-Smartphones vorgestellt, die direkt mit dem iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max konkurrieren sollen.

Samsung Galaxy S23 zeigt sich am 1. Februar

Während bei iPhone-Fans stets der September im Kalender rot markiert ist, hat auch Samsung einen regelmäßigen Veröffentlichungszyklus für seine Smartphones. So nutzt das südkoreanische Unternehmen in der Regel den Jahresanfang, um seine neuen Galaxy-Modelle anzukündigen. In diesem Jahr wird die Enthüllung des Galaxy S23 Lineups für den 1. Februar erwartet. So kündigte Samsung auf Twitter ein Event für das Datum an:

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023. Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023

Samsung nennt in der Event-Ankündigung zwar nicht das Galaxy S23 beim Namen, doch hier gibt es keine Zweifel, dass die neuen Flaggschiff-Smartphones des Unternehmens im Scheinwerferlicht stehen werden.

Bisherige Gerüchte deuten darauf hin, dass die neuen S23-Modelle mit dem Snapdragon 8 Gen 2-Chip von Qualcomm ausgestattet sein werden, der das neue Snapdragon Satellite-Feature von Qualcomm unterstützt. Snapdragon Satellite ist vergleichbar mit Apples Notruffunktion SOS über Satellit auf dem iPhone 14. Qualcomm arbeitet mit dem Satellitenbetreiber Iridium zusammen, um Android-Nutzern die Möglichkeit zu geben, Notdienste zu kontaktieren, wenn weder Wi-Fi noch Mobilfunkverbindungen verfügbar sind.

Neu ist beim Snapdragon 8 Gen 2 zudem eine übertaktete GPU, wie durchgesickerte Benchmarks (via SamMobile) zeigen. Diesen Benchmarks zufolge wird der von Samsung verwendete Snapdragon-Chip nicht so schnell sein wie der A16 in den iPhone 14 Pro-Modellen.

Samsungs High-End-Modell S23 Ultra könnte mit einer 200-Megapixel-Weitwinkelkamera ausgestattet sein, ein Upgrade der 108-Megapixel-Version im S22. 50-Megapixel-Kameras könnten für das S23 und S23+ übrig bleiben.

Was das Design betrifft, so wird es voraussichtlich keine größeren Änderungen an der S23-Reihe geben. Verbesserungen am Display sind möglich, ebenso wie aktualisierte Fingerabdrucksensoren und neue Farboptionen.