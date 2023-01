Gravis – eigenen Angaben zufolge „Marktführer für digitale LIfestyle-Produkte aus der Apple Welt“ – hat bestätigt, dass das Unternehmen in seinen Filialen ab sofort kein Bargeld mehr entgegennimmt. Ausschließlich Kartenzahlungen werden fortan akzeptiert.

Gravis nimmt ab sofort kein Bargeld mehr an

Gravis, gehört seit rund 10 Jahren zur Freenet AG, nimmt in seinen 40 Filialen ab sofort kein Bargeld mehr entgegen. So hat es das Unternehmen, welches in Europa zu den führenden Apple Service Providern zählt, gegenüber den Kollegen von Der Spiegel bestätigt.

Die Neuerung gilt übrigens unabhängig von Einkaufswert. Ganz gleich, ob ihr Zubehör für wenige Euro, oder einen Mac, Lautsprecher oder was auch immer kaufen möchtet, es hilft euch nicht weiter, wenn ihr Münzen oder Geldscheine zückt, vielmehr müsst ihr eine EC- oder Kreditkarte aus dem Portemonnaie ziehen, um euren Einkauf abzuschließen.

In diesem Zusammenhang bestätigte Gravis, dass der Anteil an Bargeldzahlungen ohnehin in den letzten zwei Jahren stark gesunken und dieser zu vernachlässigen sei. Lediglich ein kleiner einstelliger Prozentanteil der Kunden bezahle bei Gravis noch in bar. Nach einer Testphase in ausgewählten Stores werde die Neuerung nun unternehmensweit eingeführt.

Die Entscheidung auf Bargeld zu verzichten, kommt nicht ohne Grund. Laut Gravis ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher und es ermöglicht schnellere Prozesse. Juristischen Ärger durch die Änderung befürchtet man seitens des Unternehmens übrigens nicht. Die Rechtslage sehe vor, dass ein gesetzliches Zahlungsmittel ausgeschlossen werden kann. Entsprechende Hinweise sollen für Kunden gut sichtbar aufgestellt werden. Auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) hat man entsprechend angepasst.