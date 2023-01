Die vergangenen Jahre haben zeigt, das Apple unabhängiger von bestimmten Ländern, Zulieferern etc. werden möchte. Unter anderem soll die Abhängigkeit von China verringert werden. So lässt Apple mehr Produkte denn je außerhalb von China produzieren. Aber auch die Komponenten für iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods und Co. stammen aus immer mehr unterschiedlichen Ländern. Wie nun bekannt wird, setzt Apple bei den AirPods zukünftig verstärkt auf Indien.

AirPods: Apple lässt Komponenten in Indien produzieren

Bereits mm Oktober 2022 wurde kolportiert, dass Apple Lieferanten auffordert, die Herstellung einiger AirPods- und Beats-Modelle von China nach Indien zu verlagern. Jetzt hat Apple-Zulieferer Jabil mit der Fertigung von AirPods-Gehäusen begonnen.

Wie Bloomberg berichtet, werden die Gehäuse oder Kunststoffkörper dann zur Montage an Hersteller in China und Vietnam geliefert. Das Wirtschaftsmagazin behauptet, dass es das erste Mal sei, dass ein indischer Zulieferer für irgendetwas anderes als das iPhone zum Einsatz kommt.

Vermutlich wird sich Apple niemals komplett von China lösen können. mit vielen kleineren und größeren Maßnahmen soll die Abhängigkeit jedoch verringert werden.