Gerüchte über die Einführung von OLED-Displays in Apples größeren Geräten kursieren schon seit Jahren, wobei immer wieder das Jahr 2024 als Erscheinungsdatum genannt wird. Jetzt bereiten Samsung und LG ihre Fabriken auf die Massenproduktion fortgeschrittener OLED-Displays für neue iPads vor. Das will zumindest die südkoreanische Publikation ETNews in Erfahrung gebracht haben.

Neue OLED-Panels für das iPad

Wie der treffsichere Analyst Ross Young bereits berichtet hat, plant Apple die Einführung neuer 13 Zoll MacBook Air, 11,1 Zoll iPad Pro und 13 Zoll iPad Pro Modelle mit OLED-Displays für das Jahr 2024. Der Bericht von ETNews stimmt weitgehend mit den Informationen von Young überein. Wiederholte Berichte mit nahezu identischen Informationen sind in der Regel ein Zeichen dafür, dass Apple zumindest ein bestimmtes Produkt oder Design vorantreibt.

Young sagte, dass die neuen MacBook Air und iPad Pro Modelle fortgeschrittene OLED-Displays verwenden werden. Diese sollen eine „Two-Stack-Tandem-Struktur“ mit zwei Emissionsschichten aufweisen, wodurch sich die Helligkeit verdoppelt und die Lebensdauer von OLED-Displays vervierfacht wird. Samsung soll aktiv an der Entwicklung dieser Two-Stack-Panels arbeiten, die das Unternehmen als T-Series (T für Tandem) bezeichnet. Durch die Verwendung von zwei übereinanderliegenden Ebenen aus selbstleuchtenden Dioden will Samsung eine Leuchtkraft von zunächst bis zu 1700 Candela erzielen. Die längere Lebensdauer soll durch die abwechselnde Nutzung der beiden Ebenen ermöglicht werden.

Apple hat seine iPad und MacBook Produktlinien im letzten Jahr auf mini-LED-Displays umgestellt. Im Gegensatz zu mini-LED-Displays verwenden OLED-Panels selbstleuchtende Pixel und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung, was das Kontrastverhältnis verbessern und zu einer längeren Akkulaufzeit bei zukünftigen iPad und MacBook Modellen beitragen könnte. Apple verwendet bereits OLED-Displays für die meisten aktuellen iPhones und alle Apple Watch Modelle.