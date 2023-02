In den letzten Wochen hat Apple einen Ausblick auf eine Vielzahl neuer Serien gegeben, die auf Apple TV+ im Frühjahr zu sehen sein werden. Um das Programm gebührend zu bewerben, startete auch eine neue Werbekampagne mit Schauspieler Timothée Chalamet, die jetzt mit einem neuen Spot in die nächste Runde geht.

Timothée Chalamet auf Apple TV+

Apple hat heute einen dritten Apple TV+ Werbespot mit Timothée Chalamet veröffentlicht, in dem der Schauspieler erneut beklagt, dass er noch in keiner Apple TV+ Serie oder in einem Apple TV+ Original Film mitspielt.

Der neue Werbespot mit dem Titel „Ladybug“ zeigt Chalamet in einem Garten. Er schaut sich wieder das Angebot von TV+ Inhalten an und kommt zu dem Schluss, dass Apple einen Sinn für Kunst hat. Jetzt fehlt nur noch eins: „Komm schon, Apple, ruf mich an“, sagt Chalamet zu sich selbst, der diesen Wunsch bereits in den vorangegangenen Werbespots ausgesprochen hat.

Hier das neue Video:

Dies ist der dritte Werbespot, den Apple mit Chalamet in der Hauptrolle veröffentlicht hat. Er folgt auf die beiden Spots „Call Me“ und „A Taste“, die im Januar veröffentlicht wurden. Apples Werbekampagne ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Ankündigung einer Apple TV+ Serie oder eines Films mit Chalamet in der Hauptrolle ausgerichtet, da das Unternehmen bereits etwas Ähnliches mit Jon Hamm gemacht hat, bevor er als Mitglied der Besetzung von „The Morning Show“ angekündigt wurde.

Timothée Chalamet ist unter anderem für seine Rollen in „Call Me By Your Name“, „Ladybird“, „Dune“ und „Bones And All“ bekannt. Er wurde für den Oscar sowie den Golden Globe nominiert und wäre damit sicher ein gutes Aushängeschild für Apple TV+.

Die erste Jahreshälfte wird viele hochkarätige Produktionen auf Apple TV+ bieten. Wir sind bereits auf einige der neuen Serien und Fortsetzungen eingegangen, darunter auch die dritte Staffel von Ted Lasso. Einen Ausblick auf 17 neue Serien haben wir euch in einer Übersicht (inklusive Trailer) hier zusammengefasst.