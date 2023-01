Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die Comedy-Erfolgsserie „Ted Lasso“ im Frühjahr 2023 in die dritte Staffel starten wird. Schon bald werden wir somit erfahren, welche Geschichten der Apple Video-Streaming-Dienst dieses Mal rund um den AFC Richmond auf Lager hat.

Apple TV+: „Ted Lasso – Staffel 3“ startet im Frühjahr 2023

Mit „Ted Lasso“ blickt Apple TV+ auf eine ziemlich erfolgreiche Serie. Unter anderem gewann die Apple Original-Serie mehrere Emmy Awards. Solltet ihr euch schon nach einer Fortsetzung sehnen, so haben wir gute Nachrichten für euch parat. Auch wenn Apple noch kein konkreter Datum für den Start der dritten Staffel von Ted Lasso genannt hat, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Apple spricht allgemein vom Frühjahr 2023.

In „Ted Lasso“ spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen American-Football-Trainer, der angeheuert wurde, um eine britische Fußballmannschaft zu trainieren – obwohl er keine Fußball-Erfahrung hat. Doch was ihm an Wissen fehlt, macht er mit Optimismus, Underdog-Entschlossenheit … und Keksen wett. In der preisgekrönten Apple Original-Komödie sind außerdem Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster, Nick Mohammed und Sarah Niles zu sehen.

Welche Abenteuer Ted Lasso in der dritten Staffel zu meistern hat, hat Apple TV+ bislang noch nicht verraten. Falls euch die Serie bislang überhaupt nichts sagt, so können wir euch die ersten beiden Staffeln ans Herz legen. Diese stehen vollständig auf Apple TV+ bereit.