Immer mal wieder war in der Vergangenheit zu hören, dass Apple an einer „Reverse-Charging“-Funktion für das iPhone arbeitet. Es heißt, dass Apple gehofft hatte, dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max dieses Feature verpassen zu können. Mittlerweile wissen wir längst, dass dies nicht der Fall ist. Auch wenn das Unternehmen die Deadline für das iPhone 14 Pro nicht einhalten konnte, arbeiten die Ingenieure in Cupertino weiterhin an der Funktion.

Apple arbeitet weiterhin an Reverse-Charging beim iPhone

Unseren Kollegen von 9to5Mac ist zu Ohren gekommen, dass Apple die Entwicklung eines bilateralen, kabellosen Ladens beim iPhone vorantreibt. Sowohl auf der Hardware- als auch auf der Softwareseite wird fieberhaft an dem Thema gearbeitet.

Reverse-Charging ist eine Technologie, die es Nutzern ermöglichen würde, nicht nur das Smartphone mit einem kabellosen Ladegerät aufzuladen, sondern das iPhone auch zum Aufladen von Zubehörs zu verwenden. Hierbei denken wir zum Beispiel an das AirPods-Ladecase oder die Apple Watch.

Interessanterweise verfügt das iPhone seit dem iPhone 12 zumindest über einen Teil der erforderlichen Hardware für das kabellose Reverse-Laden (auch wenn Apple dies nicht als solches bewirbt). Aus den FCC-Dokumenten geht hervor, dass die iPhone 12 Familie kabellose Ladehardware enthält, die Funktion jedoch inaktiv war.

Das MagSafe Battery Pack, das ebenfalls mit dem iPhone 12 debütierte, enthält zumindest die Basisfunktionen des rückseitigen Ladens. Wen ihr ein Lightning-Kabel an euer iPhone anschließt, dann sendet euer iPhone den Strom an das verbundene MagSafe Battery Pack.

Die vollständige Implementierung des umgekehrten drahtlosen Ladens würde es dem iPhone ermöglichen, jedes Qi-fähige Zubehör aufzuladen. Im vergangenen Monat wurde bekannt gegeben, dass Apple und das Wireless Power Consortium gemeinsam an einem drahtlosen Qi-Ladestandard der nächsten Generation auf Basis von MagSafe arbeiten. Gut möglich, dass hier das Reverse-Charging Berücksichtigung findet.

In dem Bericht von 9to5Mac heißt es, dass Apple intern an einer spezielle „Wireless Power Out“-Firmware als Basis für das Feature arbeitet. Die Arbeit an dieser Firmware ist ein wichtiger Aspekt der laufenden Tests und Entwicklung der Reverse-Wireless-Charging-Hardware. Einer der wichtigsten Aspekte des bilateralen Ladens ist die Verwaltung der Ladegeschwindigkeiten zwischen dem iPhone und dem anderen Gerät, einschließlich Wärmeableitung und Ladeeffizienz.

Apple entwickelt zudem eine spezielle Benutzeroberfläche für das kabellose Rückwärtsladen, ähnlich wie sie derzeit für MagSafe-Ladegeräte und Zubehör verwendet wird. Dazu gehören Bildschirmanimationen sowie ein Soundeffekt, der anzeigt, dass das bilaterale kabellose Laden eingeleitet wurde.