Apple nutzt den heutigen Montag-Abend und somit den Start in die neue Woche, um zwei Updates auf den eigenen Servern bereitzustellen. Ab sofort können tvOS 16.3.1 und die HomePod Software 16.3.1 installiert werden.

Apple veröffentlicht tvOS 16.3.1 & HomePod Software 16.3.1

Zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple iOS 16.3, tvOS 16.3, HomePod Software 16.3 und Co. veröffentlicht hat. Wie es scheint, haben sich in die Software für Apple TV und der HomePods ein paar Fehler eingeschlichen, die Apple am heutigen Abend korrigiert.

Während uns zu tvOS 16.3.1 keinerlei Informationen vorliegen, heißt es in den Release-Notes zur neuen HomePod Software wie folgt:

Softwareversion 16.3.1 enthält allgemeine Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

Auch wenn Apple nicht näher auf die Bugfixes eingeht, gehen wir davon aus, dass ein Problem beim Einrichtungsprozess der HomePods beseitigt wird. Zudem sind wir der Meinung, dass sich tvOS 16.3.1 ebenfalls ausschließlich um Bugfixes und Fehlerverbesserungen unter der Haube kümmert. In der vergangenen Woche gab es zarte Anzeichen dafür, dass Apple auch an iOS 16.3.1 arbeitet, um Fehler zu beheben. Von dieser Update fehlt allerdings noch jede Spur. Gut möglich, dass Apple im Laufe dieser Woche noch weitere Updates nachschiebt.