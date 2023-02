Apple bereitet das Update auf iOS 16.3.1 vor. Bevor es das nächste größere Update auf iOS 16.4 geben wird, wird Apple aller Voraussicht nach noch ein Bugfix-Update dazwischen schieben.

iOS 16.3.1: Apple bereitet Update vor

Unsere Kollegen von Macrumors sind in der laufenden Woche auf Logdateien gestoßen, die zeigen, dass Geräte mit iOS 16.3.1 auf ihre Webseite zugreifen. Dieselben Analysedaten haben bereits in der Vergangenheit Veröffentlichung mehrerer iOS-Updates „angekündigt“, einschließlich der jüngsten iOS 16.0.3 und iOS 16.1.1.

Die Hinweise auf iOS 16.3.1 sind zwar keine 100-prozentige Garantie, dass Apple tatsächlich dieses Update für Jedermann veröffentlicht wird, wir gehen jedoch fest davon. Mit dem X.X.1 Update wird sich Apple in erste Linie auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen konzentrieren.

Parallel dazu warten wir auf die Beta 1 zu iOS 16.4. In der vergangenen Woche hatte Apple die finale Version von iOS 16.3 mit verschiedenen neuen Funktionen veröffentlichen. Für gewöhnlich startet kurz darauf eine neue Beta-Phase. Diese dürfte spätestens in der kommenden Woche eröffnet werden. Welche Neuerungen für iOS 16 für das laufende Jahr noch in petto hat, haben wir euch hier dokumentiert.