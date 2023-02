Deutschland nimmt in Apples Planungen eine immer stärkere Rolle ein. Nachdem das Unternehmen im Jahr 2021 bekannt gegeben hatte, dass man über 1 Milliarde Euro in Deutschland investieren will, werden nun weitere Weichen gestellt. So hat der Bayerische Landtag den Weg für den Verkauf eines bislang staatseigenen Grundstücks mit rund 7.200 Quadratmetern Fläche freigemacht.

Apple investiert in Deutschland

Apple weitet sein langjähriges Engagement im Großraum München weiter aus. Die bisher größte Erweiterung stellte die neue Hauptniederlassung in München dar, die eine Fläche von 30.000 Quadratmetern bietet. Der Bau des neuen Apple-Gebäudes an der Karlstraße ist so gut wie fertig. Jetzt soll auch ein Nachbargrundstück an den kalifornischen Tech-Giganten gehen, damit dieser dort sein Europäisches Zentrum für Chip-Design weiter ausbauen kann.

München kassiert für den anstehenden Verkauf des neuen Grundstücks an der Seidlstraße nach Informationen der Süddeutschen Zeitung 251 Millionen Euro, was angeblich knapp 30 Millionen Euro über dem Marktwert liegen soll. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Fest steht, dass der Kauf für Apple der nächste logische Schritt in einer schon lange angekündigten Strategie ist. Bereits im März 2021 hat das Unternehmen angekündigt, dass München zu seinem Europäischen Zentrum für Chip-Design werden soll. 2022 arbeiteten bereits etwa 2000 Ingenieure aus 40 Ländern am Münchner Standort.

München hat für Apple eine besondere Relevanz als Entwicklungsstandort für die Chip-Produktion. Schon im Jahr 2015 hat Apple hier sein Bavarian Design Center eröffnet. Der anfängliche Fokus der Teams lag auf dem Design von Power Management Units. Dabei war die Abteilung maßgeblich an Apples Power Management Units-Chips beteiligt. Die Teams haben speziell gefertigte Chips entwickelt, die eine höhere Leistung und bessere Effizienz für iPhone, iPad, Apple Watch und Mac liefern. In den letzten zehn Jahren haben Innovationen von Apple im Bereich Energieeffizienz den durchschnittlichen Energieverbrauch der Produkte um über 70 Prozent reduziert.

In Jahr 2019 hat das Unternehmen die Chip-Entwicklungsstandorte in Nabern bei Kirchheim unter Teck hinzugefügt. Heute befindet sich etwa die Hälfte von Apples globalem Power Management Design-Team in Deutschland. Außerdem hat Apple Teams in München, die an Anwendungsprozessor-SoCs sowie Analog- und Mixed-Signal-Lösungen für das iPhone arbeiten.