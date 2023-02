Kurz bevor der Film „Dear Edward“ (deutscher Titel: „Der Morgen davor und das Leben danach“ am kommenden Freitag auf Apple TV+ feiert, dann nun die offizielle Premiere auf dem sogenannten „Roten Teppich“ statt. Darüberhinaus hat Apple den Clip Emancipation — Inspired By the Real-Life „Peter“ veröffentlicht.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Dear Edward“

Gestern veranstaltete Apple TV+ in der Directors Guild of America in Los Angeles die Weltpremiere für die mit Spannung erwartete Origina-Serie „Dear Edward“.

„Dear Edward“ erzählt die Geschichte von Edward Adler (gespielt von Colin O’Brien), einem 12-jährigen Jungen, der einen verheerenden Absturz eines Verkehrsflugzeugs überlebt, bei dem alle anderen Passagiere des Flugzeugs einschließlich seiner Familie ums Leben kommen. Während Edward und ein vielfältiges Ensemble von anderen, die von der Tragödie betroffen sind, versuchen, das Leben nach dem Absturz zu verstehen, entstehen unerwartete Freundschaften, Romanzen und Gemeinschaften. „Dear Edward“ feiert sein Debüt am 03. Februar 2023 auf Apple TV+. Zum Start werden die ersten drei Folgen zur Verfügung stehen. Bis zum 24. März folgen immer freitags neue Episoden.

Emancipation — Inspired By the Real-Life „Peter“

Bereits im vergangenen Jahr lief der Will Smith Film „Emancipation“ auf Apple TV+ an. Um weiterhin die Werbetrommel für den Film zu rühren, wurden nun ein weiterer, begleitender Clip auf YouTube veröffentlicht. In dem Video bespricht Professor Brandon M. Terry die Reise des echten „Peter“, der die Inspiration für Emancipation lieferte. Zudem diskutiert die Schwierigkeiten, das Leben versklavter Personen genau darzustellen.

„Emancipation“ erzählt die triumphale Geschichte von Peter (Will Smith), einem Mann, der sich aus der Sklaverei befreit. Geleitet von seinem scharfen Verstand und getrieben von seinem unerschütterlichen Glauben und seiner tiefen Liebe zu seiner Familie muss er auf seinem Weg in die Freiheit kaltblütigen Sklavenjägern und den unerbittlichen Sümpfen von Louisiana widerstehen.

Erst gestern wurde der Clip Emancipation – „God Is With Us“-Clip veröffentlicht, der euch ebenso einen näheren Einblick in das Drama bietet.