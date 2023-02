Amazon hat dem Kindle Paperwhite zwei neue Farben spendiert. Konnte dieser bis dato nur in Schwarz bestellt werden, könnt ihr diesen ab sofort auch in den Farben Denim Blau und Agavengrün in den virtuellen Einkaufswagen legen.

Kindle Paperwhite ab sofort in zwei neuen Farben erhältlich

Ab sofort könnt ihr den Kindle Paperwehite in den neuen Farben Denim Blau und Agavengrün bei Amazon bestellen. Ob dies allerdings die Verkäufe nach oben treiben wird, bezweifeln wird. Solltet ihr bis dato keine Lust auf die Farbe Schwarz gehabt haben, so stehen euch ab sofort zwei neue Optionen zur Auswahl.

Die beiden Farben Denim Blau und Agavengrün erhaltet ihr in Kombination mit dem 16GB Modell und „mit Werbung“ sowie bei der Kindle Paperwhite Signatur Edition (32GB, ohne Werbung). Das 8GB Modell gibt es weiterhin nur in der Farbe Schwarz.