Während sich Netflix gerade mit den jüngsten Maßnahmen gegen das Account-Sharing sicher nicht allzu viele Freunde macht, versucht das Unternehmen mit einer Erweiterung seines Premium-Tarifs zu punkten. So gab der Streaming-Anbieter bekannt, dass man seinen Katalog an Spatial-Audio-Inhalten drastisch aufstockt und gleichzeitig die Download-Möglichkeiten erweitert.

Netflix erweitert Premium-Tarif

Netflix unterstützt bereits 3D-Raumklang alias Spatial Audio auf Apple TV-, iPhone- und iPad-Geräten. Das Unternehmen hat die Unterstützung von Apples Spatial Audio erstmals im Juli letzten Jahres mit einer kleinen Sammlung von Filmen und Serien aus seinem Original-Katalog eingeführt.

Mit der aktuellen Ankündigung soll Spatial Audio jetzt bei über 700 Serien und Filmen verfügbar sein. Dabei sei angemerkt, dass der deutsche Katalog laut der Netflix-Suche bei weitem nicht an diese große Zahl herankommt, doch hier ist wahrscheinlich noch Geduld gefragt.

Zudem hat Netflix bekannt gegeben, dass Premium-Kunden Filme und Serien nun auf bis zu sechs Geräten gleichzeitig herunterladen können. Bisher war der Download nur auf vier Geräten möglich.

Die Netflix-Implementierung von Spatial Audio funktioniert über Apple-Geräte und AirPods. Zu den kompatiblen Geräten gehören:

iPhone 7 und neuer ab iOS 15.1

iPad Air 3. Generation und neuer ab iPadOS 15.1

iPad mini 5. Generation und neuer ab iPadOS 15.1

iPad Pro 3. Generation und neuer ab iPadOS 15.1

Apple TV 4K und neuer ab tvOS 15

Kompatible Apple-Kopfhörer:

AirPods 3. Generation

AirPods Pro

AirPods Max

Beats Fit Pro

Die Erweiterung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Netflix eine umstrittene Methode zur Einschränkung der gemeinsamen Nutzung von Accounts (außerhalb des Haushalts) testet. Diese Änderung wird wahrscheinlich für viele Nutzer frustrierend sein, so dass Netflix andere Wege finden muss, um seinen Dienst so verlockend wie möglich zu gestalten, damit die Abonnenten nicht kündigen.

(Danke David)