Netflix hat angekündigt, dass das Unternehmen ab heute Spatial Audio (3D-Audio) für ausgewählte Serien und Filme einführt. Die Funktion soll für einen realistischeren Klang sorgen, insbesondere für Kunden, die eine Serie oder einen Film mit Kopfhörern anhören.

Netflix hat mit Sennheiser zusammengearbeitet, um eine Surround-Sound-Abmischung in eine ausgedehnte räumliche Audiopräsentation umzuwandeln, die über Stereolautsprecher oder Kopfhörer wiedergegeben werden kann; ihr müsst dafür nichts Neues kaufen oder ein richtiges Surround-System besitzen. Laut Netflix ist Spatial Audio „mit allen Geräten und Streaming-Angeboten kompatibel und erfordert keine Surround-Sound-Lautsprecher oder Heimkinoanlagen“.

„Netflix Spatial Audio hilft dabei, das Kinoerlebnis von Immersive Audio auf jede Stereoanlage zu übertragen, so dass die Arbeit, die die Filmemacher leisten, um Sie in die Geschichte zu versetzen, unabhängig davon ist, welches Gerät Sie verwenden, um Netflix zu sehen“, so das Unternehmen in einem Blogpost.