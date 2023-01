Anfang letzten Jahres musste Netflix erstmals in seiner jüngeren Geschichte einen Nutzerrückgang vermelden. Das lässt die Alarmglocken läuten und somit hatte das Unternehmen gleich mehrere Maßnahmen in einem Strategiemeeting ausgeklügelt. Neben der Einführung eines Werbe-Abos soll der Weitergabe des eigenen Netflix-Accounts ein Ende bereitet werden. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Schlussstrich für das Account-Sharing noch im ersten Quartal gezogen.

Neue Funktionen sollen Account-Sharing verhindern

In einem Aktionärsbrief für das vierte Quartal erklärt Netflix, dass die weit verbreitete gemeinsame Nutzung von Konten die Fähigkeit des Unternehmens untergräbt, in den Dienst zu investieren und ihn zu verbessern. In dem Schreiben heißt es:

„Die heute weit verbreitete gemeinsame Nutzung von Konten (mehr als 100 Millionen Haushalte) untergräbt unsere langfristige Fähigkeit, in Netflix zu investieren und den Dienst zu verbessern sowie unser Geschäft auszubauen. Während unsere Nutzungsbedingungen die Nutzung von Netflix auf einen Haushalt beschränken, ist uns bewusst, dass dies eine Veränderung für Mitglieder bedeutet, die ihr Konto auf breiter Basis teilen. Deshalb haben wir hart daran gearbeitet, zusätzliche neue Funktionen zu entwickeln, die das Netflix-Erlebnis verbessern, einschließlich der Möglichkeit für Mitglieder, zu überprüfen, welche Geräte ihr Konto nutzen, und ein Profil auf ein neues Konto zu übertragen. Mit der Einführung der kostenpflichtigen Nutzung werden Mitglieder in vielen Ländern auch die Möglichkeit haben, extra zu zahlen, wenn sie Netflix mit Personen teilen möchten, mit denen sie nicht zusammenleben.“

Noch im ersten Quartal 2023, also bis Ende März, will Netflix gegen das Account-Sharing bzw. Password-Sharing vorgehen. Das Unternehmen plant, die Regeln für die gemeinsame Nutzung von Konten anhand von IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontobewegungen durchzusetzen. Wie Netflix in dem Schreiben erwähnt, wird es eine Alternative für Kunden geben, die weiterhin ihr Konto mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts teilen wollen.

Account-Sharing gegen Gebühr

Netflix wird von Personen, die Konten mit anderen außerhalb ihres Haushalts teilen, eine Extra-Gebühr (Paid Sharing) verlangen. In einigen lateinamerikanischen Ländern wurden bereits Zusatzzahlungen eingeführt, wobei Netflix für einen zusätzlichen Nutzer, der nicht im Haushalt lebt, etwa umgerechnet 3 Euro extra verlangt.

In vielen Ländern wird es jedoch womöglich teurer werden. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge könnte Netflix in den USA 6,99 Dollar für die gemeinsame Nutzung von Konten verlangen, was sich auch auf Deutschland übertragen lässt.

Masterplan: Mehr Kunden und mehr Einnahmen

Netflix hat rund 230 Millionen Abonnenten. Dazu kommen laut dem Unternehmen mehr als 100 Millionen Haushalte, die den Dienst über Account-Sharing nutzen. Diese Haushalte will Netflix monetarisieren.

Auf der Grundlage der Tests in Lateinamerika rechnet Netflix in jedem Markt, in dem das „Paid Sharing“ eingeführt wird, mit einer „gewissen Stornoreaktion“. Doch das Unternehmen verspricht sich langfristig, dass sich die Abonnentenzahlen wieder erhöhen bzw., dass über die kostenpflichtige Zusatzoption Geld eingespielt wird.