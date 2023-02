Twitter hat sein neues kostenpflichtiges Abo „Twitter Blue“ in Deutschland eingeführt. Zahlungswillige Abonnenten erhalten unter anderem das berühmte blaue Häkchen neben ihrem Namen, das die Echtheit des Kontos bestätigen soll. Die „Auszeichnung“ gibt es jedoch erst, nachdem der Kunde seine Telefonnummer verifiziert hat.

Twitter Blue in Deutschland

Twitter hat einige turbulente Monate hinter sich. Seitdem Elon Musk erstmals zu verstehen gegeben hat, dass er Interesse an der Übernahme von Twitter hat, ist der Mikroblogging-Dienst mit den verschiedensten Themen in aller Munde. Seit Oktober 2022 ist der Tesla-CEO auch Chef-Twitterer und sorgt bei der Gelegenheit für einige Turbulenzen. Neben massiven Entlassungen führte die Überarbeitung von Twitter Blue zu Unruhen im Unternehmen und auch bei der Nutzerschaft.

Ende letzten Jahres startete das neue Twitter Blue in den USA. Das kostenpflichtige Abo gehört zum Plan von Musk, ein weiteres geschäftliches Standbein zu schaffen und somit war es nur eine Frage der Zeit, bis der Dienst in weiteren Ländern verfügbar gemacht wird. Nachdem Twitter Blue zuletzt in Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan eingeführt wurde, ist der Dienst jetzt auch in Deutschland verfügbar.

Bucht man in Deutschland den Dienst für das ganze Jahr, dann ist man für 84 Euro dabei. Bei einer monatlichen Abrechnung fallen 8 Euro im Monat an. Im Gegenzug erhalten die Abonnenten unter anderem die Möglichkeit, längere Videos hochzuladen und Tweets zu bearbeiten, Zugriff auf Vorabfunktionen, weniger Werbung und natürlich das blaue Häkchen im Profil, das es früher nur für ausgewählte Nutzer gab.

Ein weiterer Vorteil wird laut Twitter „in Kürze“ folgen. So sollen Tweets von Abo-Kunden prominenter platziert werden. Außerdem stellte Musk für Blue-Abonnenten einen finanziellen Vorteil in Aussicht. Twitter will in Zukunft auch Werbung zwischen den Antworten zu einem Tweet platzieren. Sind Verfasser des Tweets zahlende Blue-Kunden, erhalten diese einen Anteil an den Werbeerlösen. Wie hoch dieser sein soll, gab Musk nicht an.