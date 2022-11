Twitter hatte unter der neuen Leitung von Elon Musk in den letzten Wochen einige Entscheidungen getroffen, die in der Öffentlichkeit kritisiert wurden. Insbesondere das Chaos rund um die Verifikation von Twitter-Konten sorgte für Spott und Unverständnis. Nun hält das Unternehmen zumindest für dieses Problem eine Lösung parat.

Twitter hat einige turbulente Wochen hinter sich. Von massiven Entlassungen bis hin zur Verzögerung des neuen „Twitter Blue“ hat der neue CEO Elon Musk das Unternehmen und die verbliebenen Mitarbeiter auf eine wilde Fahrt mitgenommen.

Ein großes Problem für die Nutzerschaft betraf die Verifikation von Twitter-Konten, mit dem berühmten blauen Haken, der früher mal für ein authentisches Twitter-Profil stand. Mit dem kostenpflichtigen „Twitter Blue“-Abo kann sich jeder als eine prominente Person oder eine Firma ausgeben und erhält das Prüfzeichen, dem früher vertraut wurde. Es kam, wie es kommen musste – einige Nutzer legten täuschend echt aussehende Fake-Accounts an und veröffentlichten mitunter sehr irreführende Tweets, für die sich die echten Personen bzw. Unternehmen später entschuldigen mussten, in dem Versuch Klarheit zu schaffen.

Ab Freitag nächster Woche soll es aber wieder eine Verifizierung geben, der man vertrauen kann, verkündet Musk. Wobei der CEO erst später Details über das neue System preisgeben möchte. Bekannt ist bisher, dass Nutzer anhand der Farbe des Prüfzeichens erkennen können, mit wem man es zu tun hat. Ein goldener Haken soll für Unternehmen stehen. Regierungen erhalten einen grauen Haken und der bekannte blaue Haken weist Einzelpersonen, egal ob Promi oder nicht, aus.

Und an dieser Stelle wird es sportlich. Angeblich sollen alle zu verifizierenden Konten manuell authentifiziert werden, bevor der Haken aktiviert wird. Das scheint eine Mammutaufgabe für das schwer dezimierte Team von Musk zu werden. Das früher eingesetzte System sah vor, dass Twitter ein Foto eines von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweises verlangt. Wahrscheinlich wird dieses System wieder reaktiviert.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022