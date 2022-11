Nach der Übernahme von Twitter sorgte der neue Besitzer Elon Musk für viel Trouble innerhalb des Unternehmens. Vor allem die Massenentlassungen sorgten für Unbehagen. Außerhalb des Unternehmens war es ein blaues Häkchen, was zu Diskussionen anregte. Genau genommen will Musk Twitter Blue, das optionale Abonnement des Unternehmens, teurer machen. Helfen soll dabei die bald inbegriffene Verifizierung von Twitter-Konten (zu erkennen an dem blauen Prüfzeichen). Nachdem am Wochenende ein entsprechendes Update für die iOS-App ausgerollt wurde, zeigt sich nun, dass sich die Neuerung verzögert.

Start ist jetzt für den 9. November geplant

Als Twitter am Wochenende die neue Version seiner iOS-App herausbrachte, wurde in den Versionshinweisen darauf hingewiesen, dass das neue Twitter Blue-Abonnement live ist. Für 8 Dollar im Monat erhalten Nutzer ein blaues Häkchen in Ihrem Profil, und in einem zukünftigen Update sollen weitere Funktionen hinzukommen. „Alle Macht dem Volk“, hieß es in den Versionshinweisen.

Als sich das Update dann auf den Geräten befand, merkten die Nutzer schnell, dass es unausgereift war. Einige sahen das neue Abonnement für 8 Dollar/Monat, aber ohne das blaue Häkchen, andere sahen die alte Version von Twitter Blue, und wieder andere sahen gar nichts.

Nun berichtet die New York Times, dass Twitter plant, das neue Verifizierungssystem erst nach den am Dienstag stattfindenden US-Zwischenwahlen vollständig einzuführen. Die New York Times schreibt:

„Viele Twitter-Nutzer und -Mitarbeiter äußerten jedoch Bedenken, dass die neuen kostenpflichtigen Abzeichen vor den Wahlen am Dienstag Verwirrung stiften könnten, weil Nutzer leicht verifizierte Konten erstellen könnten – etwa indem sie sich als Präsident Biden oder als Gesetzgeber oder Nachrichtenagenturen ausgeben und falsche Informationen über Wahlergebnisse veröffentlichen – was möglicherweise Zwietracht säen könnte. In einem internen Slack-Kanal fragte ein Twitter-Mitarbeiter am Samstag, warum das soziale Netzwerk «eine so riskante Änderung vor den Wahlen vornimmt, die das Potenzial hat, die Wahlen zu beeinflussen». Ein Manager, der an dem Verifizierungsabzeichen-Projekt arbeitet, antwortete am Sonntag, dass «wir die Entscheidung getroffen haben, den Start dieser Version auf den 9. November zu verschieben, also nach den Wahlen».“

Wie viele Leute seit der offiziellen Übernahme durch Elon Musk angemerkt haben, bietet das neue Verifizierungssystem viel Potenzial Verwirrung zu stiften. Womöglich kommt man langsam auch bei Twitter zu der Erkenntnis. Musk teilte derweil mit, dass künftig Nachahmer-Konten mit einer dauerhaften Sperre rechnen müssen. Parodie-Konten müssen ihre Intentionen in ihren Beschreibungen deutlich machen.