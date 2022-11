SIM.de geht zur Black Friday Week bzw. zur Cyber Week noch einmal in die Vollen hat hat hierzu absolute Mega-Deals im Gepäck. So könnt ihr euch unter anderem eine 40GB LTE-Datenflat zusammen mit einer Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) für nur 14,99 Euro pro Monat sichern.

Tarif-Knaller: 40GB LTE-Daten nur 15 Euro

SIM.de hat zur Cyber Week insgesamt vier Tarif-Kracher aufgelegt. Von diesen sticht in unseren Augen ein Tarif besonders hervor. Ihr erhaltet 40GB LTE-Daten, eine Allnet-Flat sowie EU-Roaming. Monatlich werden nur 14,99 Euro in diesem Tarif fällig. Wenn ihr euch im Rahmen der Cyber Week für diesen Tarif entscheidet, so bleibt der Preis dauerhaft – auch nach Ablauf der 24 Monaten – bei den günstigen 14,99 Euro.

Überblick

40GB LTE-Daten

bis zu 50MBit/s

Netz von Telefónica Deutschland

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

einfache Rufnummern-Mitnahme ist möglich

nur 14,99 Euro monatlich

0 Euro Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Sollten euch die 40GB Daten zu viel oder zu wenig vorkommen, so hat SIM.de drei weitere Tarife im Angebot. Die 10GB LTE erhaltet ihr für 6,99 Euro mtl., für die 20GB LTE müsst ihr 8,99 Euro mtl. berappen und für die 50GB LTE werden monatlich 19,99 Euro fällig. Auch in diesen Tarifen sind natürlich die Allnet-Flat sowie EU-Roaming inkludiert.

