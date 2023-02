Zwei der größten chinesischen Smartphone-Händler bieten derzeit große Rabatte auf das iPhone 14 und iPhone 14 Pro an. Laut Bloomberg ist dies ein Zeichen für eine schwindende Nachfrage in China. So gibt es vergleichbare Aktionen sonst nur für ältere Geräte in dem Land.

iPhone 14 Rabattaktionen in China

Apple hat vor kurzem seinen Umsatz für das Weihnachtsquartal bekannt gegeben, der im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent gesunken ist, wobei der iPhone-Umsatz um etwa 9 Prozent niedriger war als im Vorjahr. Die Analysten hatten mit einem Umsatzrückgang gerechnet, doch das Ausmaß des Rückgangs überraschte sie. Die Anleger wurden jedoch beruhigt, als sie von CEO Tim Cook einen Einblick in die Zahlen erhielten.

Erstens sei das Problem mit dem iPhone nicht die Nachfrage, sondern dass man nicht in der Lage sei, mit ihr Schritt zu halten. Zweitens habe der starke Dollar dazu geführt, dass der Dollarwert der Auslandsverkäufe zwar gesunken sei, die Einnahmen vor Ort aber gestiegen seien. Und drittens: das allgemeine wirtschaftliche Umfeld ist einfach nicht gut.

Cook sagte, dass die Lieferprobleme beim iPhone 14 nun gelöst seien und zeichnete ein optimistischeres Bild für die Erträge im laufenden Quartal. Doch in China scheint der Nachschub nicht die Lösung zu sein, denn hier gibt es laut Bloomberg Anzeichen für ein schwindendes Interesse an den neuen iPhones. So gibt es in dem Land derzeit auffällig viele Rabattaktionen – überraschenderweise auch für das iPhone 14 Pro und Pro Max, die bekanntlich die beliebteren Modelle der neuen Generation sind.

Der Händler JD.com, Chinas zweitgrößte E-Commerce-Plattform, gehört zu den Einzelhändlern, die in den letzten Tagen 800 Yuan (knapp 110 Euro) von den iPhone 14 Pro- und Pro Max-Modellen abgezogen haben. Auch der staatliche Mobilfunkanbieter China Mobile hat seine Preise für die Geräte deutlich gesenkt. Einzelhändler in Shenzhen haben ebenfalls Preissenkungen von 600 bis 800 Yuan für die höherwertigen Modelle der iPhone 14 Serie angeboten. Auf der lokalen Apple-Webseite werden die Geräte jedoch weiterhin zu den regulären Preisen angeboten.

Nach Ansicht des Jefferies-Analysten Edison Lee bedeutet dies, dass die Preisnachlässe in nur einem Monat von 3 bis 4 Prozent auf 7 bis 9 Prozent gestiegen sind, was als ein Zeichen für eine schwache Nachfrage interpretiert wird. Auch wenn es ungewöhnlich ist, dass so schnell iPhones reduziert angeboten werden, so ist doch zu beachten, dass die Preisnachlässe zum Ende der Mondneujahrssaison in China erfolgten. Hier erwarten die Einzelhändler üblicherweise einen Anstieg der Besucherzahlen. Entsprechend viele Angebote gibt es. Die Aktion soll dann auch sehr erfolgreich gewesen sein. Berichten zufolge sind die Bestände der iPhone 14 Pro-Modelle in einigen Geschäften bereits ausverkauft.