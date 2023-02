Amazon lädt zum Filmabend und bietet seinen Prime-Mitglieder zahlreiche Leihfilme für je 0,99 Euro. Damit habt ihr aktuell wieder die Möglichkeit, euch Filme zum kleinen Preis auszuleihen.

Prime Video: zahlreiche Leihfilme für 0,99 Euro

Von Zeit zu Zeit bietet euch Amazon Leihfilme zum kleinen Preis an. Aktuell ist es mal wieder soweit und ihr könnt euch vorübergehen zahlreiche Leihfilme für 99 Cent sichern. Mit an Bord sind zahlreiche Filme aus unterschiedlichen Kategorien. Unter anderem Pfad der Vergeltung, Monsieur Claude und sein großes Fest, The Enforcer, Der letzte Ritter – Ein unfreiwilliger Held, Vendetta: Tag der Abrechnung, Homefront, Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life und viele mehr.

Solltet ihr an diesem Wochenende keine Zeit haben, so stellt dies grundsätzlich kein Problem dar. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft übrigens das ganze Wochenende.

-> Hier geht es direkt zum Prime-Filmabend