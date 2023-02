Apple arbeitet weiter an einer größeren Unabhängigkeit von China. Dazu gehört es, das der Hersteller aus Cupertino zukünftig verstärkt in Vietnam produzieren möchte. Dabei scheint es, als Apple unter anderem den neuen Mac Pro 2023 in Vietnam fertigen lassen möchte.

Apple erweitert Produktion in Vietnam

Foxconn lässt bereits das iPad und die AirPods in Vietnam fertigen, die Produktion des iPhone oder Macs hat noch nicht in dem besagten Land begonnen. Dies dürfte sich kurz- bis mittelfristig allerdings ändern. Der Grund hierfür ist recht einfach. In den letzten Jahren wurde deutlich, dass Apple seine Abhängigkeit von China verringern möchte. Insbesondere die COVID-19 Pandemie hat gezeigt, wie gefährlich es für ein Unternehmen sein kann, zu stark auf ein bestimmtes Land zu setzen.

Apple diversifiziert seine Zulieferkette und seine Produktionsstätten. Neben China setzt der Hersteller mittlerweile auf Indien, Vietnam und Indonesien. Gleichzeitig muss man allerdings festhalten, dass der Großteil der Apple Produkte nach wie in China gefertigt wird.

South China Morning Post (SCMP) ist auf eine Meldung an die Börsenaufsicht gestoßen, mit der die Expansionspläne von Foxconn bestätigt werden. Es heißt

Das in Taiwan notierte Foxconn, offiziell bekannt als Hon Hai Precision Industry, hat mit der Saigon-Bac Giang Industrial Park Corp einen Mietvertrag über die Belegung eines 45 Hektar großen Grundstücks für rund 62,5 Millionen US-Dollar unterzeichnet, um „den betrieblichen Bedarf zu decken und die Produktionskapazität zu erweitern “, heißt es in einer Meldung an die Börsenaufsicht von Dienstag.

Der Standort im Industriepark Quang Chau in der Provinz Bac Giang östlich von Hanoi wurde von Foxconns Tochtergesellschaft Fulian Precision Technology Component Co. gemietet. Der Mietvertrag läuft bis Februar 2057, teilte das Unternehmen mit.

Aus der Meldung geht nicht hervor, welche Produkte in der neuen Fabrik in Vietnam gefertigt werden sollen. Im vergangenen Jahr hieß es allerdings aus mehreren Quellen, dass Apple den Mac Pro 2023 sowie das MacBook Pro 2023 in Vietnam fertigen lassen möchte.