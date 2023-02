Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende und somit auch am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort stehen „Sharper“, „Hello Tomorrow!“ und „Make or Break – Staffel 2“ auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit.

Thriller „Sharper“ ist gestartet

Nachdem „Sharper“ in der vergangenen Woche seine Weltpremiere auf dem roten Teppich feierte und in ausgewählten Kinos anlief, steht der Thriller ab sofort auch auf Apple TV+ bereit.

Niemand ist, wer er zu sein scheint in „Sharper“, einem Neo-Noir-Thriller voller Geheimnisse und Lügen, der in den Schlafzimmern, Bar- und Sitzungssälen von New York City spielt. Charaktere kämpfen um Reichtum und Macht in einem High-Stakes-Spiel voller Ehrgeiz, Gier, Lust und Eifersucht, das das Publikum bis zum letzten Moment rätseln lässt.

Lust auf einen Thriller? Ein wenig Appetit holen könnt ihr euch mit dem eingebunden Trailer.

„Hello Tomorrow!“ mit Billy Crudup

Im Mai 2021 von Apple TV+ bestellt, steht die neue Serie „Hello Tomorrow!“ mit Billy Crudup ab sofort auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit. In einer Retro-Zukunftswelt spielend, dreht sich „Hello Tomorrow!“ um eine Gruppe reisender Verkäufer, die Mond-Timeshares feilbieten. Crudup spielt Jack, einen Verkäufer mit großem Talent und Ehrgeiz, dessen unerschütterlicher Glaube an eine bessere Zukunft seine Kollegen inspiriert, seine verzweifelten Kunden wiederbelebt, aber droht, ihn gefährlich in genau dem Traum zu verlieren, der ihn trägt.

Die Besetzung des Ensembles neben Crudup umfasst Haneefah Wood („Truth Be Told“, „One Day at a Time“), Alison Pill („Them“, „The Newsroom“), Nicholas Podany („Harry Potter and the Cursed Child“) , Dewshane Williams („The Umbrella Academy“, „In the Dark“), Emmy-Gewinner Hank Azaria („Brockmire“, „Ray Donovan“), Matthew Maher („Our Flag Means Death“) und die für den Oscar nominierte Jacki Weaver („Silver Linings Playbook“, „Animal Kingdom“).

Zur Einstimmung haben wir euch das First-Look-Video eingebunden.

„Make or Break – Staffel 2“ ist gestartet

„Make or Break“ kehrt in die Welt des professionellen Surfen zurück. Dabei bietet Staffel 2 der Serie abermals einen einen tiefgehenden Einblick in die Bestrebungen, Herausforderungen, Errungenschaften und das persönliche Leben der Surfer. Die neue Staffel wird die Zuschauer während der Wettkampfsaison 2022 zu atemberaubenden Surf-Locations auf der ganzen Welt führen und die Höhen und Tiefen der „Dream Tour“ einfangen, einschließlich des allerersten Mid-Season-Cuts, internationaler Rivalitäten und vieler Überraschungen.

Mit von der Partie sind professionelle Surfer und Surferinnen, wie z.B. Kelly Slater, Tatiana Weston-Webb, Stephanie Gilmore, Owen Wright, Tyler Wright und Jack Robinson. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.