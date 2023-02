Anzeige

Nicht nur die eigenen vier Wände brauchen Jahr für Jahr einen umfassenden Frühjahrsputz, auch der Mac sollte routinemäßig von Altlasten befreit und auf Malware kontrolliert werden. CleanMyMac X steht euch dabei mit Rat und Tat sowie einer Vielzahl an nützlichen Werkzeugen zur Seite. Wir zeigen euch, wie ihr den Mac mit Leichtigkeit auf Vordermann bringt und optimiert.

Die Reinigung des Macs ist in unseren Augen von großer Bedeutung. Man sollte nicht nur auf seine eigene Gesundheit, sondern auch auf die seines Macs achten. So könnt ihr gewährleisten, dass dieser auch nach mehreren Jahren noch so flott läuft wie am ersten Tag. Der „Clean Out Your Computer Day“, der Jahr für Jahr am zweiten Montag im Februar begangen wird, ist der ideale Anlass, euch euren Mac vorzunehmen und zu reinigen.

Die CleanMyMac-Entwickler von MacPaw blicken auf eine beeindruckende Historie sowie verschiedene Auszeichnungen zurück. In diesem Beitrag schauen wir auch auf eine interne MacPaw-Umfrage, die verdeutlicht, dass die Mitarbeiter hinter CleanMyMac X stehen, an ihr Produkt glauben und stolz darauf sind, was die Software leistet.

Was hat es mit dem „Clean Out Your Computer Day“ auf sich?

Um einen tatsächlichen Feiertag handelt es sich beim “Clean Out Your Computer Day” nicht. Vielmehr lässt er sich in die Kategorie der kuriosen Aktionstage einordnen. Als Nutzer eines Computers sollt ihr daran erinnert werden, euren Computer gründlichst zu säubern.

Dabei solltet ihr nicht nur den Staubwedel und ein Putztuch in die Hand nehmen, um Tastatur, Maus oder Bildschirm zu reinigen. Es geht auch um die inneren Werte, also die Software, das Betriebssystem und die gespeicherten Daten.

MacPaw mit langjähriger Expertise im Bereich der Mac-Reinigung

Die Entwickler von MacPaw unterstützen euch bei all diesen Aufgaben mit ihrer langjährigen Erfahrung in Form von CleanMyMac X. Dahinter steckt ein Systemreinigungsprogramm, mit dem ihr tonnenweise Datenmüll und Malware löschen, euren Mac beschleunigen und Ordnung halten könnt. Insgesamt 49 verschiedene Tools für die Wartung eures Macs stehen euch zur Verfügung.

CleanMyMac X hat Apples Notarization-Prozess durchlaufen und ist im Mac App Store erhältlich, wo die App auch regelmäßig gefeatured und beworben wird. Zu den verschiedenen Auszeichnungen gehören etwa der UX Design Award, der iF Design Award oder der Red Dot Award. Hier machen sich die 15 Jahre Erfahrung der Entwickler bemerkbar.

CleanMyMac X wurde bislang über 25 Millionen heruntergeladen, steht in 12 Sprachen zur Verfügung (natürlich auch in Deutsch) und wird täglich genutzt, um eine Millionen Macs in 185 Ländern zu reinigen.

Wie kann mir CleanMyMac helfen?

Vollautomatisiert oder manuell? Diese Entscheidung könnt ihr bei CleanMyMac X selbständig treffen. Nachdem wir in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal auf die Funktionen der App eingegangen sind, konzentrieren wir uns nun auf die echten Highlights. Zuallererst ist hier sicherlich der Smart Scan zu nennen.

Smart Scan

Mit dieser Funktion wird die Funktionalität von acht essentiellen Modulen kombiniert. Den Vorgang startet ihr mit nur zwei Klicks. Mit dem ersten Klick sucht ihr nach „Verunreinigungen“ und mit dem zweiten Klick startet ihr die Reinigung eures Macs. Dabei müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass das Programm essentielle Inhalte eures Macs löscht. Die CleanMyMac-Sicherheitsdatenbank stellt sicher, dass Benutzerdaten sorgfältig behandelt werden. Alle Funktionen, die mit dem Smart Scan ausgeführt werden, könnt ihr natürlich auch separat anstoßen.

Direkter Malware-Check

Die Gefahren im Internet sind in den vergangenen Jahren größer geworden. Ihr könnt über CleanMyMac X jederzeit einen kurzen Malware-Scan durchführen. Dieser bietet sich zum Beispiel dann an, wenn ihr unsicher seid, ob ihr nach bestimmten Webseiten oder Downloads irgendwelche problematischen Dinge installiert habt.

CPU-Check

Mit dem CPU Check könnt ihr in Echtzeit überwachen, wie stark ausgelastet eure CPU ist. Zudem seht ihr die Temperatur des Prozessors.

RAM-Überwachung

Im Alltag, den Arbeitsspeicher eures Macs im Blick zu behalten, kann durchaus Sinn machen. Mit diesem Modul entdeckt ihr sofort, welche Prozesse besonders RAM-hungrig sind. Bei Bedarf könnt ihr diese mit nur einem Klick beenden, um somit Arbeitsspeicher freizugeben und den Mac spürbar zu beschleunigen.

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem Funktionsumfang von CleanMyMac X. Die App kann euch ebenso bei der WiFi-Diagnose, Dropbox-Übersicht und vielem mehr helfen. Übrigens: CleanMyMac X kann euch auch eine Benachrichtigung schicken, wenn es mal wieder an der Zeit ist, euren Mac zu reinigen. Dies ist wirklich nützlich, da ihr so nicht selbst eine Erinnerung auf Wiedervorlage legen müsst. Gleichzeitig erhaltet ihr wertvolle Tipps, welche Bereiche einer Reinigung bedürfen.

Entwickler sind stolz auf ihre Tools

Wie eingangs erwähnt, hat MacPaw eine interne Umfrage durchgeführt, um zu erfahren, wie die Teammitglieder selbst ihre Macs reinigen und worauf sie in Bezug auf die „Gesundheit“ ihres Macs achten. 82,1 Prozent des Teams setzt ausschließlich auf CleanMyMac X. Dies bedeutet nicht, dass alle anderen Mitarbeiter keinen Wert auf ihren Mac legen. Alle anderen Teammitglieder erledigen dies entweder manuell oder mischen die manuelle Reinigung mit der Ausführung von CleanMyMac X.

Unter den insgesamt 49 Modulen gehören der Smart Scan, die Übersicht des System Junks und der Uninstaller zum einfachen Deinstallieren von Apps zu den drei beliebtesten Tools.

Die Top-Tipps zur Mac-Reinigung der MacPaw-Mitarbeiter sind folgende: