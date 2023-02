Rund zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass erste Gerüchte aufkamen, dass sich Apple die Rechte an der Comedy-Serie „The Big Door Prize“ gesichert hat. Nun geht es in die heiße Phase. Wie Apple TV+ nun bestätigt hat, startet die neue Comedy Serie am 29. März 2023.

Apple TV+ gibt Starttermin für „The Big Door Prize“ bekannt

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass „The Big Door Prize“, die charaktergetriebene Komödie von Emmy-Preisträger David West Read („Schitt’s Creek“), am Mittwoch, den 29. März ihr weltweites Debüt geben wird. Zum Start werden die ersten drei Folgen bereit stehen. Anschließend folgen bis zum 17. Mai immer mittwochs neue Episoden.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von MO Walsh erzählt „The Big Door Prize“ die Geschichte einer Kleinstadt, die sich für immer verändert, als eine mysteriöse Maschine im Gemischtwarenladen auftaucht, die verspricht, das wahre Lebenspotenzial jedes Bewohners zu enthüllen. Dusty Hubbard (O’Dowd), ein scheinbar zufriedener, fröhlicher Familienvater und Highschool-Lehrer, beobachtet, wie alle um ihn herum ihre Lebensentscheidungen und Ambitionen neu bewerten – basierend auf den Empfehlungen der Maschine.

Er muss sich fragen, ob er wirklich so glücklich ist wie er immer gedacht hat. Während er der Maschine gegenüber skeptisch bleibt, gibt sich seine Frau Cass (Dennis) dem Traum hin, dass es da draußen etwas Größeres für sie gibt. Wie viele Einwohner von Deerfield hat das Paar bis zur Ankunft der Morpho-Maschine ein relativ sicheres, unkompliziertes Leben geführt. All dies wird sich jedoch ändern, wenn die Gemeinschaft gezwungen ist, sich mit ihren unerfüllten Errungenschaften im Streben nach einer besseren Zukunft zu versöhnen.