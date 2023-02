Vergangenen Freitag starteten nicht nur „Sharper“ und „Make or Break – Staffel 2“ auf Aple TV+, auch „Hello Tomorrow!“ lief auf Apples Video-Streaming-Plattform an. Begleitend zur neuen Drama-Serie hat Apple nu zwei Clips auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht zwei Clips zu „Hello Tomorrow!“

Seit Freitag läuft „Hello Tomorrow!“ auf Apple TV+. Wie man es von Apple gewohnt ist, werden neue Inhalte oftmals von kurzen Videos auf YouTube begleitet. Ab sofort stehen zwei Clips zu „Hello Tomorrow!“ auf YouTube bereit. Diese sollen euch einen kurzen Eindruck in die Serie geben.

In der Beschreibung zum ersten Clips heißt es

In einer scheinbar perfekten Welt ist nicht alles so, wie es scheint.

Zum zweiten Clip schreibt Apple

Würde euch dieses Brightside-Verkaufsgespräch davon überzeugen, in das Leben auf dem Mond zu investieren? Lasst den Stress der Welt von gestern mit Hello Tomorrow! hinter euch.

Sollten die beiden Clips euer Interesse geweckt habe, so könnt ihr ab sofort die ersten drei Folgen zu „Hello Tomorrow!“ auf Apple TV+ streamen. Jeden Freitag stößt eine neue Episode hinzu.