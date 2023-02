Anfang dieses Monats hielt Apple im Steve Jobs Theater ein persönliches Meeting zum Thema künstliche Intelligenz ab, das nur für Mitarbeiter bestimmt war. Ein Bericht von Bloomberg liefert nun einige Details darüber, was auf dieser Veranstaltung geschah, während sich das KI-Rennen weiter aufheizt. Spezifische Informationen zu neuen KI-Projekten soll es jedoch nicht gegeben haben.

Warten auf die WWDC

Apples KI-Gipfel im Februar war das erste Mal seit Jahren, dass das Unternehmen eine persönliche Großveranstaltung dieser Art auf dem Apple Park Campus abhielt und nicht nur als virtuelles Event. Für Mitarbeiter, die nicht persönlich anwesend sein konnten, wurde sie auch live gestreamt. Es handelt sich um eine jährliche Veranstaltung von Apple, die in diesem Jahr jedoch noch mehr Aufmerksamkeit erhielt, da Google und Microsoft neue Möglichkeiten für den Einsatz von KI angekündigt haben.

In der neuesten Ausgabe seines „Power On“ Newsletters hat Bloombergs Mark Gurman eine kurze Zusammenfassung des diesjährigen KI-Gipfels für Apple-Mitarbeiter veröffentlicht. Laut Gurman sagte Apples KI-Chef den Mitarbeitern, dass sich das maschinelle Lernen „schneller als je zuvor entwickelt“ und dass die Talente, die Apple hat, „wirklich an der Spitze stehen“.

Gurman weist darauf hin, dass trotz dieses Statements, auf der Veranstaltung nichts bekannt gegeben wurde, das für Verbraucher ein „Gamechanger“ sein könnte. So hätte Apple angesichts der Schlagzeilen, die ChatGPT und Google Bard machen, die Veranstaltung laut Gurman nutzen können, um intern zu zeigen, was seine Mitarbeiter sich ausgedacht haben. Aber anscheinend war das nicht der Fall, was jedoch keine allzu große Überraschung sein sollte. Apple wird sich jegliche Ankündigungen zu KI und maschinellem Lernen für die WWDC im Juni aufheben. Der KI-Gipfel ist für Mitarbeiter gedacht und konzentriert sich wahrscheinlich eher auf die Diskussion der allgemeinen Roadmap und Strategie als auf die Ankündigung spezifischer Funktionen.